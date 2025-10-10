¿Quién puede ser candidato al Premio Nobel de la Paz? Stalin, Mussolini y Hitler lo fueron

El Premio Nobel de la Paz es uno de los galardones que más interés suscita por muchos aspectos. El secretismo con el que se elige a sus candidatos, los miembros del Comité que eligen al ganador o lo variopintos que son sus nominados son algunos de los aspectos destacados del premio.

Según los términos del testamento de Alfred Nobel, el Comité Noruego del Nobel es el encargado de otorgar el Premio Nobel de la Paz desde 1901 pero no se ha sabido nunca a ciencia cierta por qué. El inventor de la dinamita no dejó escrita ninguna explicación de por qué el premio a la paz iba a ser otorgado por un comité noruego mientras que los otros premios iban a ser manejado por comités suecos. El Comité del Nobel está compuesto por cinco miembros designados por el Storting (Parlamento noruego). Su composición refleja la fuerza relativa de los partidos políticos en el Storting y cuenta con la asistencia de asesores expertos especialmente designados.

Fraternidad de los pueblos

En su testamento, Nobel indicó que los galardones que llevan su nombre "se distribuirán anualmente como recompensa a los que, durante el año anterior, hubieran prestado a la humanidad los mayores servicios". La explicación legada en sus últimas voluntades prosigue así: "El total se dividirá en cinco partes iguales, que se concederán: una a quien, en el ramo de las Ciencias Físicas, haya hecho el descubrimiento o invento mas importante; otra a quien lo haya hecho en Química o introducido en ella el mejor perfeccionamiento; la tercera al autor del más importante descubrimiento en Fisiología o Medicina; la cuarta al que haya producido la obra literaria más notable en el sentido del idealismo; por último, la quinta parte a quien haya laborado más y mejor en la obra de la fraternidad de los pueblos, a favor de la supresión o reducción de los ejércitos permanentes, y en pro de la formación y propagación de congresos de la paz".

Por este mismo motivo, dada la inconcreción de las medidas, personajes históricos como Hitler, Mussolini y Stalin fueron candidatos al Nobel. En 1935 Benito Mussolini fue nominado a ganar el galardón poco antes de la invasión de Etiopía, o de intervenir en la Guerra Civil Española. En 1939 Adolf Hitler fue propuesto para el galarón por su "ardiente amor por la paz", tal y como justificó el diputado sueco que lo nominó y que posteriormente renegó diciendo que era "sarcasmo". Tras ellos, al terminar la Segunda Guerra Mundial, otro dictador fue nominado, pero en este caso se llevó la palma al ser candidato en dos ocasiones. Josef Stalin fue propuesto en 1945 y 1948.

Uno de los principales escollos para ser nominados, lejos de ser las acciones del candiato, es la burocracia. Aunque parezca una mofa, las candidaturas a los premios deben ser presentadas por escrito, en un formulario específico en el que se especifiquen las labores llevadas a cabo por personalidades capacitadas para ello a juicio de la Fundación, "sin que se tomen en cuenta recomendaciones personales" y no hacerlo conlleva la descalificación.

Estas personas capacitadas son quienes de una forma más o menos intencionada derivarán sus nominaciones a personas con que han dejado una huella política o diplomática en la mayoría de casos. "Los miembros actuales y anteriores del Comité Nobel del Parlamento noruego; los asesores nombrados por el Instituto Nobel noruego; los miembros de los cuerpos legislativos nacionales y de los gobiernos de los diferentes países; los miembros de la Asociación Interparlamentaria; los del Tribunal Internacional de La Haya; los del Comité de la Oficina Internacional Permanente de la Paz; los miembros y socios del Instituto de Derecho Internacional de París; los catedráticos de Universidad que desempeñen cátedras de derecho, historia y filosofía y las personas que hayan obtenido el Premio Nobel de la Paz", son los colectivos capacitados para realizar nominaciones.