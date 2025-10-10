Oriente Próximo
Netanyahu asegura que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada: "Por las buenas o por las malas"
"Estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan", afirma el primer ministro de Israel
EFE
Jerusalén
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes en un videomensaje que las siguientes fases del plan del alto el fuego tras la entrega de rehenes incluyen que Hamás entregue sus armas y que la Franja de Gaza sea desmilitarizada, incluso mediante el uso de la fuerza.
"Estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan, en las que Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, que así sea. Si no, se logrará por las malas", advirtió el mandatario.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- La Avenida de Madrid de Vigo estrena rotonda