Pulso político
Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia
En esta segunda oportunidad, Macron ha dado carta blanca al nominado para que forme un Ejecutivo estable y logre aprobar unos presupuestos antes de fin de año
Dimitió afirmando que "no se cumplían las condiciones para ejercer sus funciones como primer ministro" y, cuatro días después, este viernes, Emmanuel Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu primer ministro de Francia.
“El Presidente de la República ha nombrado a Sébastien Lecornu Primer Ministro y le ha encomendado la formación de gobierno”, anunció el viernes por la noche el Palacio del Elíseo sin dar más detalles, tras una jornada de largas negociaciones.
A pesar de que esta opción estaba sobre la mesa, para muchos la idea era rocambolesca. Lecornu, quien fue nombrado primer ministro por primera vez a principios de septiembre, había dimitido el pasado lunes, después de presentar a su ejecutivo. Horas después, su gobierno implosionaba tras las críticas de su ministro del interior, Bruno Retailleau, convirtiéndose en el gobierno más corto de la historia de Francia.
En esta segunda oportunidad, Macron “ha dado carta blanca al Primer Ministro” para que forme un gobierno suficientemente estable, y conseguir así aprobar los presupuestos de 2026, según han comentado fuentes cercanas al presidente.
“Acepto, por deber, la misión que me ha confiado el Presidente de la República para hacer todo lo posible para proporcionar a Francia un presupuesto para fin de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, afirmó Lecornu a través de la red social X.
Este anuncio se produce tras una semana de intensas negociaciones, lideradas por Sébastien Lecornu con las distintas fuerzas políticas, y concluía este viernes tras un encuentro entre los principales líderes políticos y Emmanuel Macron.
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»