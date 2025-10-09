Alianza Atlántica
Trump dice que "quizás" habría que expulsar a España de la OTAN
"No tienen excusa" para no elevar el gasto militar, apunta el presidente de EEUU ante su homólogo de Finlandia, en referencia a la reciente negativa del Gobierno de Sánchez
Efe
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza.
"Tuvimos un rezagado, era España", declaró Trump en el Despacho Oval, al repasar el reciente compromiso de casi todos los miembros de la Alianza Atlántica para aumentar su gasto militar. "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo Trump.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario
- Vigo intenta con urgencia salvar la Navidad en O Calvario y Castelao y extenderla a Náutico y O Berbés
- Davila 08/10/2025
- Davila 09/10/2025