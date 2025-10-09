La Justicia de EEUU imputa a la fiscal de Nueva York que ganó un caso contra Trump

La justicia de EEUU ha imputado formalmente a Letitia James, fiscal general del Estado de Nueva York, por el supuesto delito de "fraude bancario". James había mantenido grandes diferendos con el magnate neoyorquino Donald Trump durante su primer mandato. Su abogado, ... Se reveló abiertamente ante la decisión.

Abbe Lowell, abogado de James, declaró: “Investigar el caso de fraude que la fiscal general James ganó contra el presidente Trump y sus empresas es el ejemplo más flagrante y desesperado de la campaña de represalia política de este Gobierno”.