Lecornu ve opciones de alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral en Francia

El primer ministro dimisionario de Francia, Sébastien Lecornu, ha comparecido esta mañana con un aire algo más relajado que en los últimos días. Lecornu traía “buenas noticias”, y es que las últimas conversaciones con las distintas fuerzas políticas han empezado a dar sus frutos, alejando al país de una posible disolución de la Asamblea Nacional.

"Tengo buenas razones para decirles que existe la voluntad de las fuerzas políticas de tener unos presupuestos para Francia antes del 31 de diciembre de este año. (...) Este deseo genera movimiento y convergencia, obviamente, lo que elimina la posibilidad de disolución", afirmó el jefe del Ejecutivo frente al Palacio de Matignon. Sin embargo, matizó que "eso no es suficiente", puesto que "este presupuesto debe incluir una serie de parámetros que permitan a Francia avanzar".

De ahí que, antes de reunirse esta noche con Emmanuel Macron para presentarle una solución a esta crisis política, tal y como el presidente le encomendó, Lecornu recibirá durante toda la mañana a los diferentes líderes de la izquierda para “conocer sus concesiones”.

El ya ex primer ministro enfatizó que la reducción del déficit francés es "clave, incluso para la credibilidad de la firma francesa en el extranjero, y simplemente para nuestra capacidad de endeudamiento". Entre las buenas noticias, Lecornu comentó que todas las fuerzas políticas están de acuerdo, en que “el objetivo de déficit público debe mantenerse por debajo del 5% del déficit, es decir, en términos sencillos, entre el 4,7% y el 5% de forma permanente".

En su breve declaración, no habló sobre la posible suspensión de la reforma de las pensiones, mencionada el martes por la ex primera ministra Elisabeth Borne. Sin embargo, el ministro de Economía saliente, Roland Lescure, afirmó que su equipo está trabajando en varios escenarios, incluyendo, la hipótesis de la suspensión de esta reforma. Aunque para Lescure, ceder a esta petición de la izquierda supondría un alto coste para el estado de “cientos de millones de euros en 2026 y miles de millones en 2027".

La abolición o suspensión de esta reforma es clave para que parte de la izquierda no vuelva a censurar un nuevo gobierno de Macron, y para que Francia pueda volver a la estabilidad al menos por unos meses.

La censura insumisa se mantiene

Entre los invitados a las conversaciones, no se encuentra La Francia Insumisa. Es por eso, que el partido de Melenchon se mantiene en su firme posición de censurar “cualquier gobierno que continúe con las políticas macronistas”, incluyendo un posible gobierno socialista. "Si se forma una alianza aleatoria para continuar con las políticas macronistas, no participaremos en el rescate de Emmanuel Macron", insistió la líder del grupo parlamentario La Francia Insumisa (LFI), Mathilde Panot, quien señaló que el socialismo solo obtendrá “migajas” en las negociaciones con Lecornu, y no descartó una posible censura a un gobierno compuesto únicamente por socialistas, verdes y comunistas. Su jefe, Jean-Luc Melenchon fue más allá y tildó el posible apoyo del socialista Olivier Faure al macronismo como “espantoso”.

Los insumisos quienes abogan por la salida de Emmanuel Macron habían presentado hace unas semanas una moción de destitución del presidente, apoyada también por varios diputados del Nuevo Frente Popular. Sin embargo, este miércoles por la mañana, la Asamblea Nacional ha examinado el texto considerándolo “inadmisible”.