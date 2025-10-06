Paramount compra Free Press por 150 millones y nombra a la "anti-woke" Bari Weiss editora jefe de CBS News

Terremoto mediático en Estados Unidos. El gigante de los medios de comunicación y entretenimiento Paramount Skydance, propiedad del multimillonario David Ellison, ha adquirido por 150 millones de dólares The Free Press, un medio de noticias y comentarios en línea cofundado por Bari Weiss, quien se unirá a CBS News como editora jefe como parte del acuerdo.

Weiss lanzó The Free Press en 2021 junto con su esposa, Nellie Bowles, y su hermana, Suzy Weiss, para contrarrestar lo que ella consideraba la ortodoxia progresista de los medios. Free Press acumula 1,5 millones de suscriptores, de los cuales más de 175.000 pagan por el contenido.

Un año antes había protagonizado una sonada dimisión de su cargo en la sección de opinión de The New York Times tras menospreciar las preocupaciones sociales de sus compañeros tildándolas de "guerra civil woke". Su crítica fue abrazada por la derecha más reaccionaria, desde Donald Trump Jr. a influencers de extrema derecha como Ben Shapiro.

"Esta alianza permite que nuestra filosofía de periodismo independiente y audaz llegue a una audiencia enorme, diversa e influyente", ha declarado Weiss en un comunicado de prensa.

Giro mediático a la derecha

La adquisición es una de las primeras medidas más significativas Ellison, hijo del fundador de Oracle, el magnate tecnológico Larry Ellison, el segundo hombre más rico del mundo por detrás de Elon Musk y amigo del presidente Donald Trump. Con esta operación, Ellison Jr. busca remodelar la unidad de noticias de Paramount, que adquirió en una exitosa operación de 8.000 millones de dólares a principios de este año, para virar su contenido a la derecha.

En una entrevista con The Wall Street Journal, propiedad de los Murdoch, también amigos de Trump, Ellison ha dicho que la fusión creará una organización que, a la larga, se convertirá en uno de los medios de comunicación más fiables de este país. "Queremos que CBS se dirija a ese 70% de la audiencia que realmente se define como de centroizquierda a centroderecha", ha añadido.

De acuerdo con el medio, CBS News planea lanzar un programa de debates supervisado por Weiss, que también continuará como directora ejecutiva y editora de Free Press.