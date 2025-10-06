Merz apoya la retirada de Alemania de Eurovisión si se expulsa a Israel del concurso

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha considerado este domingo que Alemania debería retirarse de la próxima edición del Festival de Eurovisión si se excluye a Israel, en respuesta a la creciente presión sobre sus organizadores y después de que países como España, Irlanda y Países Bajos hayan amenazado con ausentarse si no se prohíbe la participación israelí, en rechazo a su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, donde ya han sido asesinados unos 66.200 palestinos.

Al ser preguntado sobre si Alemania debería renunciar voluntariamente a participar en el espectáculo que tendrá lugar en la capital austríaca, Viena, en mayo de 2026, el canciller ha señalado que "lo apoyaría". "Creo que es un escándalo que se esté discutiendo siquiera. Israel tiene que estar allí", ha agregado en una entrevista concedida a la cadena estatal ARD.

Estas declaraciones llegan después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrega a las cadenas nacionales --quienes se encargan de seleccionar sus candidaturas, coordinar las retransmisiones en directo y supervisar los procedimientos de votación-- haya convocado para el próximo mes de noviembre una reunión en línea con todas las cadenas en la que está previsto que voten sobre la participación o no de Israel en el concurso.

La presión sobre los organizadores del concurso ha ido en aumento durante semanas, y varias cadenas de televisión, entre ellas la española, la irlandesa y la neerlandesa, han amenazado con retirarse si no se excluye a Israel, como sí hizo la UER con Rusia en el año 2022 por la invasión a gran escala sobre Ucrania.