Guerra en Oriente Próximo, en directo | Ada Colau denuncia "maltratos" en Israel y emprenderá acciones contra un Estado "neofascista"

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

El conflicto en Oriente Próximo continúa. Sigue aquí la última hora, en directo.

Israel eleva a más de 1.100 sus agentes de seguridad caídos en combate desde el 7-O Las autoridades israelíes han elevado este lunes a más de 1.100 sus efectivos caídos en combate desde los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en octubre de 2023, de los cuales más del 40 por ciento tenían menos de 21 años cuando fallecieron. Según las cifras difundidas este lunes por el Ministerio de Defensa de Israel, en los dos últimos años han fallecido 1.152 efectivos, que incluyen miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la Policía, el Shin Bet, fuerzas de operaciones especiales y miembros de los escuadrones" que desde el 7 de octubre de 2023 han combatido tanto en la Franja de Gaza, como en Cisjordania y en Líbano.

Jordi Coronas (ERC) reclama la acción de los gobiernos ante "tanta injusticia" de Israel El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas ha pedido este domingo por la noche, a su llegada a Barcelona tras ser deportado de Israel, "la implicación de los gobiernos" para frenar "tanto dolor y tanta injusticia" infringida por "el Estado fascista" israelí. Arropado por dirigentes de ERC como Oriol Junqueras o Elisenda Alamany, Coronas ha explicado que han vivido "el fascismo" en primera persona y que han estado "secuestrados" por el Estado israelí, que no ha "respetado" sus derechos. Con todo, ha insistido, eso "no es lo importante", porque "lo prioritario" es detener "el genocidio" que sufren los palestinos.

Trump anuncia que la primera fase de su plan para Gaza debería completarse esta semana El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que esta semana “debería completarse” la primera fase de su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino, y urgió a todas las partes involucradas a trabajar con prontitud. “Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez... ¡El tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver”, escribió Trump en su red Truth Social.

Colau denuncia "maltratos" en Israel La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha denunciado este domingo los "abusos y maltratos" a los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos en Israel, por los que emprenderá "acciones", y ha hecho un llamamiento a la movilización para parar los pies a este "Estado terrorista neofascista" israelí. Así lo ha dicho en sus primeras declaraciones al llegar al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, junto al concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, tras ser liberados hoy por Israel. Colau ha dicho haber vivido "una experiencia muy dura", desde "la detención ilegal" de los activistas de la flotilla, que ha definido como un "secuestro en aguas internacionales", tras el cual fueron llevados a un puerto donde les esperaban "centenares de policías muy agresivos, muy violentos", que los maltrataron, antes de llevarlos a una "horrible" prisión de alta seguridad en el desierto.

Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona La exalcaldesa Ada Colau y el concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas han llegado este domingo por la noche al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, tras ser liberados hoy por Israel, mientras que otros cuatro activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla viajan de Madrid a la capital catalana en coche. Tras su liberación, 21 activistas españoles -entre ellos seis catalanes, incluidos Colau y Coronas- han embarcado en un avión en Tel Aviv a primera hora de la tarde y han llegado a Madrid pasadas las ocho. Desde el Aeropuerto de Barajas, Colau y Coronas se han subido a otro avión, con destino a Barcelona, que ha aterrizado sobre las 23:00 horas, mientras que los otros cuatro activistas catalanes de la flotilla -Guillem Esteban, Sofía Peris, Laia Rosell y Cèlia Vélez- viajan desde Madrid a Cataluña en coche, según fuentes conocedoras de las gestiones de repatriación.

Israel asegura que una española de la flotilla ha mordido a una trabajadora de la prisión El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha informado este domingo de que una de las activistas españolas de la Global Sumud Flotilla ha mordido a una trabajadora de la prisión de Ktziot durante un examen médico. "Una ciudadana española participante en la provocación de Hamás-Sumud ha mordido a una de las trabajadoras médicas esta tarde en la Cárcel de Ktziot cuando la escoltaba de vuelta después de un examen médico rutinario con vistas a su deportación mañana", ha indicado el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje publicado en su cuenta en X.

La FIDH denuncia maltrato de Israel a sus vicepresidentes y otros miembros de la flotilla La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denunció este domingo que Israel está infligiendo "malos tratos inaceptables" y abusos a los integrantes de la Global Sumud Flotilla detenidos, incluidos los vicepresidentes de esa entidad Alexis Deswaef y Aziz Rhali. La mayoría de los tripulantes de la flotilla están detenidos ilegalmente desde el 2 de octubre en la prisión de Ketziot (en el sur de Israel), según indicó la FIDH en un comunicado, y sometidos a severas condiciones de encarcelamiento.

El diputado de Compromís Juan Bordera, a su llegada a Barajas: "Me dieron un puñetazo en las costillas como no me habían pegado desde los 15 años" "La Flotilla ha servido para cambiar la conciencia colectiva respecto a Palestina". Esas han sido las primeras palabras del diputado de Compromís, Juan Bordera, a su llegada al aeropuerto de Barajas, como uno de los 21 españoles y miembros de la Flotilla a Gaza que ha sido expulsado por Israel este domingo, después de ser detenidos el pasado jueves cuando intentaban de llegar a la Franja con ayuda humanitaria. "Debería haber otra flotilla más pronto que tarde -, ha defendido- porque es una obviedad que ha cambiado algo en lo que es la Europa bien pensante respecto a Palestina". Junto a él ha llegado a Barajas el productor Juan Carlos de la Rubia, valenciano de origen, pero residente en Formentera, como ha comunicado un amigo suyo a Levante-EMV al verlo en las imágenes de la llegada a Barajas. (Seguir leyendo)

La llegada a Madrid de 21 españoles que formaban parte de la flotilla, en imágenes El concejal de ERC en Barcelona, Jordi Coronas, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. / EP