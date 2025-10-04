En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia dice que sus tropas siguen avanzando en Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania derriba 73 drones rusos
Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron en la última jornada 73 drones rusos en el norte y este del país, pero no consiguió neutralizar a otros 36 que impactaron, junto con tres misiles, en 21 lugares. Según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia atacó el país con 109 drones y tres misiles balísticos desde su territorio.
Muere un fotoperiodista francés en un ataque con un dron en el este de Ucrania
Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas han informado este viernes de la muerte de un fotoperiodista francés, Antoni Lallican, en un bombardeo con un dron en el este de Ucrania, convirtiéndose así en el primer periodista que fallece en un ataque perpetrado por una aeronave no tripulada en el marco de la invasión rusa.
El ataque ha tenido lugar sobre las 9.20 horas (hora local), cuando Lallican --que trabajaba para la agencia de fotoperiodismo Hans Lucas-- se encontraba junto al periodista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, que ha resultado herido. Ambos llevaban equipo de protección y chalecos antibalas con la inscripción 'Prensa'.
Rusia no prohibirá la exportación de diésel para los productores
Rusia no tiene previsto prohibir a los productores de diésel la exportación de combustible, pese al déficit ocasionado por los ataques ucranianos de los últimos meses contra refinerías rusas, informó hoy el Ministerio de Energía ruso.
"El Ministerio de Energía de la Federación Rusa en la actualidad no estudia la posibilidad de prohibir la exportación de diésel para sus productores", indicó la dependencia en su canal de Telegram, al señalar que el tema no se abordó durante la reunión celebrada la víspera sobre el mercado interno de combustible.
Contraataques ucranianos en Donetsk ponen en aprietos a tropas rusas cerca de Dobropillia
Los contraataques de sus tropas cerca de Dobropilia son uno de los primeros grandes logros en el frente en los últimos dos años por parte de Ucrania, que ha conseguido con ellos reforzar su posición ante Washington, pese a que las fuerzas rusas continúan intentando revertir la situación, en una batalla que implica a miles de soldados de los dos bandos.
Esta operación exitosa mencionada frecuentemente por el presidente Volodímir Zelenski en sus intervenciones públicas tiene su origen en lo que hace dos meses parecía una ruptura del frente por parte de Rusia en el norte de la ciudad de Pokrovsk.
Ucrania asegura que la paralización del Gobierno de EEUU no afectará a sus acuerdos sobre drones
El Gobierno de Ucrania ha asegurado que la actual parálisis administrativa que afecta a Estados Unidos no tendrá repercusión alguna en la negociación que ambos países están llevando a cabo sobre la compra por parte de Washington de aviones no tripulados de fabricación ucraniana.
El portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Heorhi Tiji, ha manifestado en su cuenta de la red social X, que las conversaciones "continúan según lo planeado" y el resto de suministros estadounidenses "siguen llegando a Ucrania".
El acuerdo contempla la compra de drones ucranianos durante un período de 5 años. Además, contempla la posibilidad de la producción conjunta de varios modelos ucranianos.
Unos 60 reclutas rusos murieron en la incursión ucraniana en Kursk
Durante los primeros meses de la incursión ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk murieron al menos 60 reclutas de entre 18 y 25 años de edad y otros tantos continúan desaparecidos, informó este viernes el portal independiente de investigaciones periodísticas 'Historias Importantes'.
El medio se basó para sus cálculos en informaciones de la prensa rusa, publicaciones de los familiares en las redes sociales y en el registro oficial de herencias ruso.
La edad promedio de los reclutas fallecidos es de 20 años, indicó el portal, al señalar que estos procedían de 34 regiones rusas, prácticamente la mitad del país.
Ataque a Naftogaz
La empresa pública de gas y petróleos de Ucrania, Naftogaz, sufrió la pasada noche el mayor ataque ruso contra sus infraestructuras en toda la guerra, según dijo la compañía en un comunicado que explica que sus instalaciones en las regiones de Járkov y Poltava fueron el blanco de un bombardeo de Rusia con 35 misiles y 60 drones. “Es el ataque más masivo contra nuestra infraestructura de producción de gas desde el comienzo de la guerra a gran escala”, agrega la nota publicada por el director general de Naftogaz, Serguí Koretski, en su cuenta de Facebook.
Ucrania ataca con drones una planta química
Ucrania atacó esta madrugada con drones la planta química de Azot en Perm, a más de un millar de kilómetros al este de Moscú. "Azot sufrió una breve parada de producción; la planta ahora opera con normalidad. No existen amenazas ambientales y la seguridad de los residentes no está en riesgo", informó este viernes el gobernador regional, Dmitri Majonin, en su canal de Telegram.
Habla Orbán
El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, afirmó este viernes que las estrategias de la Unión Europea (UE) sobre la guerra provocada por el ataque ruso a Ucrania se basan en la ilusión de que Rusia se debilitará. "La estrategia bélica de la UE se basa en una equivocación, de que a Rusia se le acabará el dinero antes que a nosotros y así no podrá armarse, mientras que nosotros seguiremos apoyando a Ucrania, por lo que Moscú se retirará", explicó en declaraciones a la radio pública Kossuth.
20 drones derribados
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 20 drones de ala fija ucranianos sobre tres regiones fronterizas con Ucrania, el mar Negro y la anexionada península de Crimea, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, los derribos de los drones de ataque ucranianos se produjeron entre las 23:00 horas del jueves y las 07:00 de hoy (GMT+3).
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin
- Davila 03/10/2025
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
- Heridos graves un padre y un hijo al chocar un coche contra su moto en Domaio
- Atracan a punta de pistola y con clientes dentro un negocio de uñas en Urzáiz