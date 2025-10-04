Las facciones armadas palestinas respaldan la respuesta de Hamás al plan de Trump para Gaza

Las facciones armadas palestinas respaldaron este sábado la respuesta del movimiento islamista Hámas al plan estadounidense para Gaza y pidieron que se convoque una reunión nacional urgente para definir mecanismos de gestión de la Franja.

Los grupos palestinos destacaron en un comunicado que la respuesta de Hamás es resultado de un "enfoque nacional responsable", acordado tras "consultas profundas con todas las facciones", con el objetivo de poner fin al sufrimiento del pueblo palestino y "detener la guerra de exterminio" en su contra.

La nota hace un llamamiento a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para convocar una reunión nacional urgente para definir mecanismos de gestión de Gaza de cara a una estructura palestina independiente, tal como lo estipula el plan de Trump, entre otros temas. Existen decenas de facciones armadas palestinas, pero las más destacadas son las Brigadas Al Qassam (brazo armado de Hamás), las Brigadas al Quds (brazo armado de la Yihad Islámica), las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa (brazo armado de Fatah), el Frente Popular para la Liberación de Palestina y las Comités de Resistencia Popular.

El comunicado de este sábado de las facciones palestinas califica la postura de Hamás de un "grito al mundo" para que reconozca el fin de la ocupación israelí y el derecho del pueblo palestino a vivir "con dignidad, sin violencia, destrucción, desplazamiento ni colonización".

Hamás anunció este viernes noche que está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes de acuerdo al plan del presidente estadounidense, y pidió abrir negociaciones sobre algunas partes de dicho plan. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantiene bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

Mientras tanto, el Ejército de Israel, recibió ordenes del Ejecutivo para cambiar sus operaciones en la Franja de Gaza a carácter defensivo y ha detenido su ofensiva en la capital del enclave. Antes de ese presunto cambio de estrategia del Ejército, pero después de que Hamás anunciara su disposición a negociar el plan de Trump, Israel siguió atacando esta madrugada la Franja de Gaza, con bombardeos que dejaron al menos nueve muertos, entre ellos tres niños, según fuentes médicas.