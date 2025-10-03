Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Una de las víctimas de los ataques a la sinagoga de Mánchester murió por disparos de la Policía

Efectivos de la Policía, en el lugar de los hechos.

Efectivos de la Policía, en el lugar de los hechos. / EFE

EFE

Londres

Una de las dos víctimas mortales del atentado terrorista ocurrido el jueves contra una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra) murió por disparos de agentes, confirmó este viernes la Policía.

TEMAS

Tracking Pixel Contents