Hamás pide más tiempo para responder al plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Tiempo es lo que no tienen los gazatíes, y tiempo es lo que pide Hamás. A la espera de que el grupo palestino responda al plan del presidente estadounidense Donald Trump que presentó junto al primer ministro israelí Binyamín Netanyahu este lunes, fuentes anónimas de Hamás acuden a los medios para lanzar sus mensajes. “Hamás sigue con las consultas respecto al plan de Trump, y ha informado a los mediadores que las discusiones siguen y necesitan más timpo”, ha dicho un oficial anónimo a la Agence France-Presse. El martes, Trump dio un ultimátum de “tres o cuatro días” al grupo islamista para aceptar su plan para poner fin a la guerra.

Sin embargo, no es fácil para los negociadores de Hamás llegar a un acuerdo. El problema no es sólo que la propuesta del presidente estadounidense les enfrenta a una complicada disyuntiva entre rendirse o aceptar una posible ocupación israelí de parte de la Franja, sino que la logística tampoco es fácil. A la delegación de Hamás los mediadores les entregaron el plan de Trump a la vez que lo recibía la prensa, es decir, no participaron en su elaboración, ni fueron consultados para establecer cualquiera de los 20 puntos que decidirán el futuro de Gaza. Netanyahu, en cambio, sí que se reunió con varios pesos pesados de la Administración Trump involucrados en la propuesta antes de su presentación. Durante la elaboración de este plan para el enclave palestino, no había ninguna representación palestina.

Intento de asesinato en Doha

Además, la última vez que la delegación negociadora de Hamás se reunió para discutir la última propuesta de alto el fuego de Washington fue atacada por Israel. El pasado 9 de septiembre, los aviones israelíes lanzaron dos bombardeos contra el liderazgo político de Hamás en Doha, la primera agresión israelí en suelo qatarí, y específicamente, contra la delegación negociadora en las conversaciones por el alto fuego. Durante el ataque, un oficial qatarí y cinco miembros de Hamás murieron, incluido el hijo del líder de las negociaciones, Jalil al Hayya, y su asesor. Aunque la mayoría de los principales integrantes del equipo negociador sobrevivieron, la situación es demasiado delicada para llevar a cabo encuentros con normalidad. La oficina política de Hamás se encuentra en Doha a petición de Estados Unidos, un fiel aliado de Qatar.

Este jueves la Casa Blanca anunció que Trump trazaría una línea roja sobre el tiempo que le dará a Hamas para aceptar su propuesta. Desde principios de semana, el plan ha sido respaldado por Israel, aunque, en los últimos días, Netanyahu ha negado alguna de las concesiones acordadas en él. La oficina del primer ministro ha dicho a 'The Times of Israel' que Israel está a la espera de la respuesta oficial de Hamás. “No tenemos una evaluación sobre cuál será su respuesta”, ha afirmado, a la vez que ha defendido que la operación militar en Gaza, que ya ha matado a más de 65.200 palestinos, sigue adelante. “Israel no ha abandonado Gaza y continúa con sus planes”, ha añadido.

"Última oportunidad"

Según informa el periódico libanés 'Al Akhbar', las declaraciones preliminares de Hamás sobre el plan estadounidense para Gaza fueron transmitidas este jueves por el emir de Qatar, uno de los mediadores, a Trump en una llamada telefónica. Funcionarios estadounidenses habrían dejado claro a Egipto, el otro principal mediador, que el plan de Trump es “la última oportunidad” antes de permitir que Israel lleve a cabo una operación militar a gran escala en Gaza para eliminar a Hamás allí. Por su parte, la Unión Europea ha acogido con satisfacción el plan de Trump para Gaza y ha instado a Hamás a aceptarlo, señalando que está “dispuesta a ofrecer una valiosa contribución a este plan a través de la variedad de herramientas a su disposición”, sin especificar cuales.

Desde su anuncio el pasado lunes, han aparecido informaciones contradictorias sobre si Hamás aceptará o rechazará la propuesta del plan de Trump. En el documento de 20 puntos que prevé el futuro de la Franja, aún hay muchos claroscuros y lagunas que Israel podría utilizar para acabar ocupando el enclave palestino o reactiva los combates. Muchos gazatíes que malviven desde hace dos años bajo las bombas y el hambre exigen a Hamás que acepte el acuerdo, porque cualquier pacto que ponga fin a su sufrimiento, aunque sólo sea de forma temporal, les vale. Pero las consecuencias a largo plazo de estas concesiones podrían ser desastrosas, hasta el punto de que una parte importante de la Franja sea ocupada permanente por Israel.