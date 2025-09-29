Moldavia desarrolla anticuerpos a las injerencias electorales lanzadas por el Kremlin

"Tras varias elecciones sufriendo intensas campañas de injerencia lanzadas desde Rusia, la sociedad civil de Moldavia ha logrado desarrollar anticuerpos contra ellas". Con esta contundente afirmación valoraba para EL PERIÓDICO este lunes Matteo Pugliese, analista sénior de Debunk.org, organización lituana de análisis de desinformación, desde Chisinau, capital de la pequeña república fronteriza con Rumanía, los resultados de las elecciones legislativas celebradas este domingo. Contabilizados la práctica totalidad de los sufragios emitidos, el Partido de Acción y Solidaridad (PAS), fundadado por la actual presidenta Maia Sandu y favorable a la integración del país en la UE, logró el 50,16 % de los votos emitidos, lo que se traducirá en 55 de los 101 escaños que integran el Parlamento. El Bloque Electoral Patriótico, partidario de reforzar los lazos con Moscú, se quedó en un 24,2% de las papeletas emitidas, con una representación de 26 diputados en el legislativo.

En opinión de Pugliese, los medios de comunicación independientes han jugado un relevante papel a la hora de exponer el sinfín de noticias falsas, hackeos de instituciones estatales, incluyendo a la Comisión Electoral Central, tentativas de compra de votos y reclutamiento de provocadores para generar desórdenes previo a la cita con las urnas, injerencias confirmadas por las fuerzas del orden locales y los expertos en desinformación. "Los moldavos se han dado cuenta de que todo ello formaba parte de una estrategia", certifica este experto. Otros tres partidos, con visiones diferentes respecto a la integración europea del país, también han logrado representación parlamentaria, sin modificar la mayoría absoluta de la que gozará la formación europeísta en los próximos cinco años para hacer avanzar al país en la senda de la UE. "El pueblo de Moldavia se ha pronunciado y su mensaje es alto y claro. Ha elegido democracia, reforma y un futuro europeo, frente a la presión y la injerencia de Rusia", proclamó con satisfacción el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La propia Sandu compareció ante la prensa este lunes para valorar el desarrollo de la jornada electoral y los resultados. Y aunque se mostró satisfecha por la mayoría obtenida, sí insistió en que el país debe acometer reformas para no volver a acudir a las urnas en "tales circunstancias" y "bajo semejantes ataques". "Nuestras instituciones se han convertido en más resilientes, pero hay mucho trabajo aún por hacer", exigió Sandu, en referencia al reforzamiento del sistema de justicia para impedir el fenómeno de la compra de votos. La jefa de Estado moldava también advirtió a los socios europeos que estas elecciones no iban a marcar el final de las interferencias rusas en la política doméstica de esta república, que integró la URSS hasta 1991 y se halla situada estratégicamente en la frontera oeste de la Ucrania en guerra.

Abanico de maniobras

Entre el abanico de maniobras que aún podría intentar el Kremlin, se halla la compra de diputados del PAS para así hacer perder la mayoría parlamentaria a las fuerzas proeuropeas, una posibilidad que Pugliese consideró como "difícil", habida cuenta de que en la legislatura anterior, tan solo dos parlamentarios abandonaron las filas del PAS. Otra posibilidad de interferir es, en su opinión, mediante la Iglesia Ortodoxa Moldava, adscrita al Patriarcado de Moscú. La agencia Reuters informó, en los días previos a la jornada electoral, que varios sacerdotes ortodoxos habían podido viajar recientemente a Rusia con todos los gastos pagados para visitar lugares de culto sagrados de la Iglesia Ortodoxa Rusa, recibiendo durante su estancia vales con cantidades monetarias para gastar en iconos y artículos religiosos, y siendo instados a su vez a, una vez de vuelta en Moldavia, abrir canales de comunicación con sus feligreses para advertirles de los peligros de elegir un Gobierno prooccidental.

El líder del Bloque Electoral Patriótico, Igor Dodon, se proclamó vencedor de los comicios en la vigilia electoral. Al día siguiente, durante una manifestación de protesta frente a la sede del Parlamento en Chisinau, anunció decenas de demandas judiciales por supuesto fraude y advirtió de la posibilidad de "nuevas medidas judiciales" dependiendo de su resolución. Al acto acudieron alrededor de 300 personas que, según las agencias, gritaron "libertad" y "¡Moldavia". En un vídeo se puede ver cómo una mujer entrada en años se indigna al escuchar el grito "¡Gloria a Ucrania!". "¡No permitiremos a Ucrania mandar aquí!", repitió en ruso, con acento. Medios locales informaron que algunos manifestantes habían sido traídos en autobús desde Gagauzia, región mayoritariamente prorrusa, al tiempo que las fuerzas de seguridad informaron que algunos manifestantes habían recibido promesas de dinero si participaban en los actos de protesta. También fueron detenidos ciudadanos que portaban objetos susceptibles de generar pánico durante una manifestación, como artículos pirotécnicos y sustancias inflamables.