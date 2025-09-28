Marruecos impide protestar a su generación zeta con detenciones y blindando Rabat con centenares de policías

Centenares de policías han blindado el centro de Rabat y detenido a decenas de jóvenes que habían salido a manifestarse este sábado por la tarde por una mejor sanidad y educación, más oportunidades laborales, además de poner fin a la corrupción. Las protestas y las detenciones se han repetido en varias ciudades del país, especialmente en Casablanca, Tánger, Agadir y Marrakech, además de la capital. La convocatoria la había lanzado el grupo GENZ212, que se presentan como la generación Z del país y reúnen en redes a miles de seguidores: “Es solo el comienzo de un camino de lucha pacífica, en nuestra determinación de alcanzar demandas legítimas” declararon tras las manifestaciones, a la vez que volvieron a convocar más protestas.

“El sistema educativo y sanitario tiene que ser reformado, reclamamos nuestra libertad de expresión y el fin de la represión, no pedimos cosas imposibles”, explica uno de los participantes en el centro de Rabat, también lamenta la reacción de la policía: “No hemos bloqueado las calles, ni destrozado nada, hemos venido a expresarnos de manera normal y pacifica”.

Las protestas y detenciones en Rabat se exendieron hasta la noche del sábado.JPG / Marc Ferrà

Solo en Rabat, según la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos, había más de 70 detenidos, que han sido liberados durante la noche. La mayoría se han producido cuando los jóvenes intentaban acercarse al Parlamento del país. Una vez dispersados, algunos grupos más pequeños lo han intentado, incluso gritando sus proclamas, pero a los pocos segundos la policía reaccionaba para alejarlos o detener a los participantes. Actualmente, se desconoce la cifra del total de personas detenidas en todo el país, aunque, según ha trascendido, muchos de ellos han sido liberados a las pocas horas. Las autoridades no han facilitado ninguna información.

"Pedimos justicia social"

“En nuestra constitución hay un artículo que defiende nuestro derecho de expresión”, ha manifestado uno de los jóvenes, a la vez que lamenta que están deteniendo a las personas que hablan con la prensa. A los pocos segundos, llega la policía y empieza a correr, decenas de metros más lejos vuelve a hablar a los micros de televisión: “No sabemos por qué nos quieren detener, no lo esperábamos. No me da miedo decir lo que muchos activistas ya han dicho, ha llegado un momento de impás. Pedimos justicia social y trasparencia, algo que no vemos actualmente”.

Otro de los eslóganes recurrentes ha sido criticar los grandes proyectos para construir campos de fútbol o grandes infraestructuras de cara al Mundial 2030: “¿Qué necesitamos, un campo de fútbol u hospitales?”, se ha escuchado en las protestas. “Los hospitales no están bien equipados, en cambio, los campos de fútbol están equipados con la última tecnología. La diferencia es clara”, expresó otro joven, que fue detenido esa misma tarde. Los manifestantes han insistido, en varias ocasiones, que sus demandas se basan en la Constitución del país, también lamentan que desde ciertos círculos se intenta “desvirtuar” y “desacreditar” sus mensajes para debilitar sus proclamas, centradas en mejoras sociales en ámbitos como la educación, la sanidad o la lucha contra la corrupción.

Estos mensajes recuerdan a muchos en Marruecos al Movimiento 20 de Febrero, que en 2011 salió a las calles para reclamar más derechos, en plena oleada de protestas por la Primavera Árabe. Entre los manifestantes se ha repetido uno de los lemas principales que hace más de diez años sacó a miles de personas a la calle: “Libertad, dignidad y justicia social”. Aunque las protestas de 2011 fueron reprimidas en muchas ocasiones, las autoridades movieron ficha para rebajar la tensión. Mohamed VI pronunció un discurso televisado en el que prometió una nueva constitución, que fue aprobada meses más tarde.

Los jóvenes que protestan exigen también el final de la corrupción en Marruecos / Marc Ferrà

La Asociación Marroquí por los Derechos Humanos ha denunciado “detenciones arbitrarias” e “intervenciones represivas y violentas sin precedentes” por parte de las autoridades de las protestas “pacificas”. Consideran, además, que es una “flagrante vulneración” del derecho de manifestación y de expresión. También diferentes organizaciones juveniles, algunas de partidos políticos, han publicado un comunicado condenando la oleada de arrestos. Entre los detenidos explican que había diferentes militantes, además del secretario general de la juventud del partido Federación de Izquierda Democrática. Otros partidos de la oposición también han denunciado la respuesta de la las autoridades.

Aumento de las protestas

Esta manifestación y descontento se han cocinado a fuego lento, por un lado, un aumento de las protestas frente a diferentes hospitales estas últimas semanas. Una de las más importantes, hace dos semanas en la ciudad de Agadir, decenas de ciudadanos se concentraron para denunciar la muerte de ocho mujeres en una semana tras recibir dosis inferiores de analgésicos cuando estaban ingresadas en el departamento de maternidad, según denunciaron los activistas y reportó la prensa local. También salieron a la calle, a principios de mes, los afectados por el terremoto en el Atlas marroquí para reclamar soluciones para los afectados que no han recibido ayuda dos años después. En ese momento uno de los lemas también fue: “¿Dónde han ido el dinero del terremoto? A los festivales de música y los campos de fútbol”.

Por otro lado, hay en el país una generación de jóvenes, que se han organizado a través de las redes como punto de encuentro para compartir su malestar y frustración. Una generación que, a pesar de ser una con mayor cifra de diplomas universitarios, denuncia que no encuentra su lugar en el mercado laboral: el 37% de las personas de entre 15 y 23 años se encuentran en el paro. Además, más del 25 % de los jóvenes marroquíes de la misma edad se encuentran en situación de NEET (ni estudian, ni trabajan ni reciben formación), es decir, 1,5 millones de jóvenes en el país, según datos oficiales.