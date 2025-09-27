Investigación
Dinamarca informa de nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares
La policía detectó este viernes "uno o quizás dos" aparatos sobre la base aérea de Karup, en el centro del país, un incidente que se suma a otros similares que se suceden desde el lunes
EFE
Las autoridades danesas informaron este sábado de que el viernes por la noche se produjeron nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares el país nórdico, incluida la base aérea de Karup, unos incidentes que se suman a los que vienen produciéndose desde el pasado lunes y que el Gobierno ha calificado de actos de "guerra híbrida".
Un portavoz de la policía confirmó a la agencia Ritzau que el viernes por la noche había habido una "operación" debido al vuelo ilegal de drones tanto dentro como fuera del área de la base aérea de Karup.
Esto llevó a que se cerrara durante algún tiempo el espacio aéreo al tráfico civil, pero ello no tuvo un impacto significativo en la práctica.
La policía contabilizó "uno o quizás dos drones" durante el incidente, en un avistamiento en el que cooperó con las Fuerzas Armadas.
El Comando de Defensa de Dinamarca confirmó en un mensaje a la misma agencia que el viernes por la noche se habían observado drones en "varios emplazamientos de las Fuerzas de Defensa de Dinamarca", sin proporcionar más detalles.
En la noche del miércoles ya se habían observado vuelos de drones sobre la base aérea de Skrydstrup y sobre el aeropuerto de Aalborg, la cuarta ciudad más grande del país, que también tiene una parte militar y que fue cerrado al tráfico durante una hora.
Con anterioridad, la aparición de drones obligó a cerrar el lunes el aeropuerto de Copenhague al tráfico aéreo durante unas cuatro horas, lo que provocó retrasos a aproximadamente 20.000 viajeros.
Las autoridades no han determinado todavía quién está detrás, aunque hablan de un "actor profesional" y de "ataque híbrido" y han expresado la sospecha de una posible vinculación con Rusia.
