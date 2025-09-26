La UE se inspira en Ucrania para construir un "muro antidrones" tras las incursiones rusas

Los países del flanco este de la Unión Europea, desde Finlandia hasta Rumanía, se han conjurado para desarrollar, con fondos comunitarios, un "muro antidrones" para identificarlos, repelerlos y neutralizarlos, después de que media docena de países hayan registrado violaciones de su espacio aéreo en las últimas semanas.

"Las repetidas violaciones de nuestro espacio aéreo son inaceptables. El mensaje es claro: Rusia está poniendo a prueba a la UE y a la OTAN. Y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata", ha dicho el comisario europeo de defensa, Andrius Kubilius, en rueda de prensa en Helsinki. Esa respuesta es un proyecto común que trata de reforzar la capacidad de respuesta europea ante los ataques con drones.

Kubilius se ha reunido con los ministros de Defensa de los países fronterizos con Rusia: Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, además de Hungría y Eslovaquia. En ese encuentro han participado también la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y la presidencia danesa del Consejo.

El objetivo era sentar las bases de una propuesta de escudo de defensa para el flanco este. Un plan que pasa por desarrollar lo antes posible un "muro antidrones", pero también por reforzar los sistemas de defensa terrestre, aérea y marítima, tanto en el Báltico como en el mar Negro. Kubilius entiende que este escudo de defensa sirve a toda Europa y, por lo tanto, debe financiarse con fondos europeos.

Ucrania, referencia

En una segunda sesión también este viernes, han participado oficiales de la OTAN como observadores, y el ministro de Defensa de Ucrania, Denys Shmyhal, que "compartió su valiosa experiencia, probada en el campo de batalla", ha dicho Kubilius. Su defensa antidrones y su uso de los mismos está siendo clave en su respuesta a la invasión rusa.

"Estamos comparando cómo luchan los ucranianos contra las intrusiones de drones y qué capacidades tenemos", ha dicho Kubilius, que ha reconocido también que los europeos tienen mucho por hacer. "Necesitamos desarrollar capacidades adicionales, de las que quizá carecemos en este momento", ha admitido el comisario.

Kubilius ha destacado de Ucrania, no solo el uso de la tecnología, sino la interconexión entre fabricantes de drones y sistemas antidrones, operadores, ingenieros… que les ha permitido desarrollar sistemas muy punteros. "Es algo único", ha dicho Kubilius, reconociendo que no está claro que Europa pueda asumir el mismo sistema. "Trabajaremos con nuestros expertos para analizar qué es lo que realmente se necesita y con qué rapidez podemos hacerlo", ha añadido.

Los detalles

Los sistemas de defensa antiaérea existentes no funcionan necesariamente contra drones y los aviones de combate vuelan demasiado alto. Por eso esta tecnología se ha vuelto tan peligrosa, especialmente en un momento de tanta tensión entre los países del frente oriental y Rusia. "Nuestra eficacia para disparar drones no estaba al nivel que necesitábamos", ha dicho Kubilius, que se da un año de plazo para tener un sistema en marcha.

En la práctica, ese "muro" se traduciría en sistemas de vigilancia más efectivos para detectar drones. También por armas que permitan repeler o incluso neutralizar los drones que violen el espacio aéreo europeo. Y sobre todo, dado que media docena de países tienen frontera con Rusia, asegurarse de cómo se organiza esa defensa "de la mejor manera posible".

"Tenemos que adoptar un enfoque integral", ha dicho el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, que ha comparecido junto a Kubilius, reconociendo que hay que dilucidar cómo combinar la inversión para invertir para responder en la misma medida a la amenaza que suponen los misiles de crucero y los drones. Una respuesta que, en opinión de Häkkänen, tiene que tener tres pilares:

En primer lugar, los países deberán invertir en sistemas de vigilancia y detección, como radares. En segundo lugar, hay que repensar los modelos de respuesta. El ministro ha mencionado los láseres, la cinética o la guerra electrónica. Y lo tercero y fundamental es importante que haya una estructura común. "Hay que tener una forma clara de liderar y controlar la situación", ha dicho el finlandés.

El dinero

Cómo financiar el sistema dependerá en último término de los gobiernos, pero Kubilius ha puesto a disposición de estos países varios de los instrumentos financieros que la Comisión ha puesto sobre la mesa para aumentar el gasto en defensa. "La cuestión es cómo podemos organizar algún tipo de mecanismo financiero para que ese dinero llegue cuanto antes", ha dicho el comisario.

Kubilius ha hecho referencia a SAFE, un programa por valor de 150.000 millones de euros en préstamos precisamente para compras conjuntas que ayuden a fortalecer las capacidades comunitarias, pero también al Programa para la Industria de Defensa Europea, que gobiernos y Eurocámara siguen negociando. "Creemos que, dado que el norte de Europa se mostró bastante solidario con el sur de Europa durante la pandemia, ahora nos toca a nosotros, los países del flanco oriental y los países del norte de Europa, recibir la solidaridad del oeste y el sur de Europa", ha sentenciado Häkkänen.