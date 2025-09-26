En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu planea censurar a los líderes que apoyan un Estado para "asesinos y violadores"
Solo en la última semana, diez países se han sumado al reconocimiento del Estado palestino, elevando a 157 el número de naciones que lo reconocen
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Reino Unido reitera en la ONU su apoyo a Palestina porque "lo que sucede en Gaza es indefendible e inhumano"
El vice primer ministro británico, David Lammy, ha defendido este jueves el reconocimiento de Reino Unido al Estado de Palestina en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que ha reiterado que la operación militar israelí sobre la Franja de Gaza y sus consecuencias es "indefendible, inhumano (e) injustificable". "El pueblo de Palestina, cuyo Estado reconocemos con orgullo esta semana, y el pueblo de Israel merecen algo mejor que los horribles actos de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás del 7 de octubre, que dejaron a niños sin sus padres y a padres sin sus hijos", ha declarado tras defender la reciente medida del Ejecutivo británico, a la que se ha sumado una decena de países aludiendo a la Carta de Naciones Unidas y señalando que "creemos en la igualdad de derechos, la autodeterminación y la dignidad de todos los pueblos".
Habla António Costa
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el "uso del hambre como arma de guerra es inmoral" y ha instado a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades, ya que la paz en Oriente Próximo "exige una respuesta colectiva". "Debemos actuar juntos y exigir la liberación incondicional de todos los rehenes; un alto el fuego inmediato; acceso humanitario pleno y sin trabas; el fin de los asentamientos ilegales y un compromiso renovado y creíble de cara a la solución de dos Estados", ha sentenciado ante la ONU durante su turno de palabra.
Israel en Eurovisión
La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, anunció este jueves la convocatoria de una asamblea extraordinaria en noviembre para que las televisiones públicas que la componen voten si Israel participa o no en la edición de 2026, ante la oposición a ello de varios miembros, entre ellos la española RTVE, debido a la ofensiva israelí en Gaza. La asamblea de noviembre se convoca tras observarse que en el seno de la UER hay "una división de opiniones sin precedentes" con respecto a la participación de KAN, la radiotelevisión pública israelí, indicó la presidenta de la organización, Delphine Ernotte-Cunci, en un comunicado.
El Ejército israelí, sobre la Flotilla
El portavoz del Ejército israelí, Effie Gefrin, afirmó este jueves que están "monitorizando el viaje" de la Global Sumud Flotilla, conformada por 51 barcos, y que la Armada está preparada "para defender las fronteras del Estado de Israel por mar como lo está por aire y tierra". En un comunicado, el portavoz aseguró además que la flotilla “está organizada y financiada por Hamás" y "representantes de Hamás en Europa” y advirtió que quienes la apoyan respaldan "a los perpetradores del 7 de octubre, asesinos de niños, violadores".
Netanyahu, persona no grata
El Gobierno de centroizquierda de Eslovenia declaró este jueves persona non grata al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra el que ha dictado una prohibición de entrar al país, al entender que está violando el derecho humanitario internacional, informa la agencia STA. "Con esta acción, Eslovenia confirma su compromiso con el derecho internacional, los valores universales de los derechos humanos y una política exterior coherente y basada en principios", explicó la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Neva Grašič.
Dos muertos en Saná
Los rebeldes hutíes del Yemen anunciaron este jueves que la nueva oleada de bombardeos efectuada por Israel contra la capital, Saná, ha provocado la muerte de al menos dos personas y heridas a otras 48, mientras denunciaron que los ataques aéreos fueron dirigidos contra instalaciones civiles y residenciales. "Dos personas murieron y 48 resultaron heridas, según un balance inicial", dijo en su cuenta de X el portavoz del Ministerio de Salud controlado por los insurgentes, Anees al Asbahi, que añadió que los "bombardeos directos dañaron varias viviendas en el centro de Saná".
Israel bombardea la capital del Yemen tras el ataque de con drones de los hutíes que dejó 20 heridos
Aviones de combate israelíes lanzaron este jueves una nueva ronda de bombardeos contra Saná, la capital del Yemen, un día después de que un ataque con drones lanzado por los rebeldes hutíes provocara heridas a al menos 20 personas en Eilat, en el sur de Israel, informaron los insurgentes yemeníes. "La agresión israelí tiene como objetivo la capital, Saná", dijo la televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, que añadió que los bombardeos coincidieron con el inicio del discurso del máximo líder de los rebeldes, Abdelmalek al Huti.
La Flotilla Sumud rechaza entregar su cargamento de ayuda en Chipre y seguirá hacia Gaza
La Flotilla Global Sumud, compuesta por barcos con activistas de varios países que intentan llevar ayuda a Gaza, rechazó este jueves la propuesta del Gobierno italiano de entregar su carga humanitaria en la isla de Chipre para garantizar la seguridad de los activistas y seguirá su travesía por el Mediterráneo hacia la Franja. "La delegación italiana del Global Movement to Gaza, en nombre del Comité Directivo de la Global Sumud Flotilla, comunica a las autoridades italianas que no acepta la propuesta recibida ayer sobre una posible desviación de la ayuda en dirección a Chipre, para luego hacerla llegar a Gaza con la implicación del Patriarcado Latino de Jerusalén", señaló el grupo en un comunicado.
Aumentan a más de 65.500 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este jueves a más de 65.500 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por el Ejército de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 80 durante el último día. "El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.502 mártires y 167.376 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que ha manifestado que "durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales de la Franja 83 mártires y 216 heridos".
Hamás carga contra a Abbas por "apoyar las demandas de la ocupación fascista"
Hamás ha cargado contra el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, por sus últimas críticas al grupo y ha lamentado que "apoye las demandas de la ocupación fascista sobre el desarme de la resistencia", en referencia a sus llamamientos a que el grupo islamista entregue las armas como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto. Izat al Rishq, alto cargo del brazo político de Hamás, ha dicho que el grupo "lamenta la condena del presidente de la Autoridad Palestina de la resistencia" durante su discurso ante una conferencia internacional en Nueva York sobre la cuestión de Palestina, "en un momento en el que la ocupación y los colonos están causando el caos en localidades y aldeas en la Cisjordania ocupada y ante la más peligrosa guerra de exterminio y erradicación en la historia del pueblo palestino en Gaza".
