Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Un atacante deja al menos tres heridos por disparos en una oficina de inmigración de EEUU y se suicida

El tiroteo se produjo en un inmueble del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Dallas, en el estado de Texas

Las autoridades investigan el tiroteo en Dallas.

Las autoridades investigan el tiroteo en Dallas. / EFE

EFE

Austin (EEUU)

Un tiroteo en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas, EEUU) causó este miércoles al menos tres heridos y al presunto atacante muerto, según informaron autoridades estadounidenses.

"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", según informó la secretaria Kristi Noem, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), en X.

El director interino del ICE, Todd Lyons, comentó a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", a las que han trasladado al hospital, y se desconoce aún su identidad y estado de salud.

TEMAS

Tracking Pixel Contents