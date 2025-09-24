Investigación
Un atacante deja al menos tres heridos por disparos en una oficina de inmigración de EEUU y se suicida
El tiroteo se produjo en un inmueble del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Dallas, en el estado de Texas
EFE
Un tiroteo en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas, EEUU) causó este miércoles al menos tres heridos y al presunto atacante muerto, según informaron autoridades estadounidenses.
"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", según informó la secretaria Kristi Noem, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), en X.
El director interino del ICE, Todd Lyons, comentó a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", a las que han trasladado al hospital, y se desconoce aún su identidad y estado de salud.
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Davila 23/09/2025
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Persecución de película desde Silleda a Taboada
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta