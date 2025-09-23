Guerra en el Este de Europa
Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso mientras rescataba heridos
Juan Luis Amador Matías, español natural de Villapalacios, en Albacete, ayudaba a la recuperación de heridos
Redacción
Juan Luis Amador Matías, español natural de Villapalacios, en Albacete, murió el pasado sábado en un ataque con un dron en Ucrania lanzado por Rusia, ha confirmado a RTVE el teniente alcalde de la localidad. La muerte se produjo el sábado, cuando el albaceteño participaba con el Ejército ucraniano en labores de "recuperación de heridos".
Según apuntan distintos medios, falleció por disparos de un dron ruso.
El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, afirma que han recibido "con profunda tristeza la noticia del fallecimiento" de Amador Matías "mientras rescataba heridos en Ucrania". "Gracias por tu entrega y tu labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados", añade en un mensaje en redes.
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- «Profe» de Primaria, de la UVigo... y ahora también en la UNED
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Detenido un conductor tras estampar su coche en un negocio de Porta do Sol