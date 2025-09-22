En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos tres personas han muerto a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Defensas aéreas ucranianas derriban 132 drones en un ataque nocturno ruso que deja tres muertos
La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 132 drones enviados por Rusia en un ataque durante la noche del domingo a este lunes y en el que se produjeron nueve impactos en siete localizaciones, mientras que en Zaporiyia, en el este ucraniano, hubo tres muertos por bombas guiadas. En un parte publicado en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta de que Rusia lanzó contra Ucrania 141 drones de ataque, unos 80 de ellos modelos Shahed, de tecnología iraní, y de tipo Gerbera, entre otros.
Tres muertos y 16 heridos en un ataque ucraniano con drones en Crimea
Tres personas han muerto y 16 más han resultado heridas en un ataque de drones cargados con explosivos en la península de Crimea, un territorio ucraniano anexionado por Rusia en 2014, según han informado las autoridades rusas. Así lo ha indicado el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, en un mensaje en su canal de Telegram en el que ha expresado "(su) más sincero y profundo pésame a los familiares y allegados" de las víctimas. El Ministerio de Defensa ruso ha acusado al "régimen de Kiev" de perpetrar lo que ha calificado como un "ataque terrorista deliberado contra objetivos civiles", una acción que ha tenido lugar sobre las 19.30 hora de Moscú (18.30 horas en la España peninsular) "en una zona turística de la República de Crimea, donde no hay instalaciones militares".
Un muerto y cinco heridos en un ataque de drones ucranianos en la región rusa de Bélgorod
Una persona murió y otras cinco resultaron heridas en un ataque con drones ucranianos sobre la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.
"En la aldea de Rakitnoye, un hombre murió tras el ataque de un dron FPV. Falleció en el lugar", informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, a través de su canal de Telegram, quien añadió más adelante que también resultó herida su esposa.
Rusia cesa del servicio militar a Alexander Lapin, general veterano de Siria y Ucrania
El excomandante del Distrito Militar de Leningrado, el general Alexander Lapin, veterano de Siria y Ucrania, fue relegado del servicio, informó este domingo el diario ruso RBC.
Lapin fue dado de baja del servicio militar y ahora cumple cargos en la esfera civil como asistente del jefe de gobierno de la región de Tatarstán, Rustam Minnijanov, quien asumió su nuevo mandato el 19 de septiembre tras ganar las últimas elecciones regionales, afirma el medio.
Von der Leyen advierte a Rusia de que la UE defenderá "cada centímetro de su territorio"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió de que la Unión Europea (UE) "defenderá cada centímetro de su territorio" frente a las provocaciones rusas, y llamó a lograr una "mayor autonomía e independencia" en defensa, en una entrevista publicada este domingo por el diario belga 'Le Soir'. (Seguir leyendo)
Rusia derriba 19 drones ucranianos, la mayoría en la península de Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 19 drones ucranianos, la mayoría sobre la anexionada península de Crimea.
"Durante la noche, los sistemas de defensa aérea en servicio destruyeron 19 drones ucranianos de ala fija", dice la nota del Ministerio de Defensa publicada en Telegram sin especificar esta vez la franja horaria de los bombardeos.
Zelenski denuncia ataques rusos esta semana con mas de 2.780 de drones y bombas guiadas
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia atacó con más de 1.500 drones, 1.280 bombas guiadas y 50 misiles de varios tipos, sistemas en los que se empleaban componentes procedentes de Europa, Estados Unidos, China, Japón y docenas de otras naciones.
"Ahora mismo, nos estamos defendiendo de los ataques de Rusia todos los días. Esta semana hubo más de 1.500 drones de ataque, más de 1.280 bombas guiadas y 50 misiles de varios tipos", escribió Zelenski en un mensaje publicado en Telegram.
El jefe de Estado ucraniano denunció que en esos sistemas había "miles de componentes -más de 132.000- de diferentes países", incluidos aliados europeos o Japón y Estados Unidos, además de China y decenas de otras naciones.
Zelenski sanciona a "propagandistas" y figuras prorrusas de Moldavia a una semana de sus parlamentarias
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado la imposición de sanciones contra funcionarios y otras personalidades de nacionalidad moldava, a las que ha tildado de "propagandistas" del Kremlin, en un intento de "contrarrestar la propaganda rusa", a apenas una semana de que se celebren las elecciones parlamentarias en Moldavia.
"Ucrania ha impuesto sanciones a funcionarios, empresarios y personas implicadas en violaciones de derechos humanos en la Crimea temporalmente ocupada, así como a propagandistas y figuras prorrusas de Moldavia", ha informado el presidente en su mensaje vespertino diario.
Las autoridades ucranianas suben el número de heridos a 36 en un ataque ruso con 3 muertos
Las autoridades locales de la ciudad ucraniana elevaron el número de heridos a 36 en Dnipró, donde un misil ruso mató a tres personas al impactar en un bloque de apartamentos en un ataque nocturno que lanzó Rusia contra Ucrania en la noche del viernes a este sábado.
Según informó en su canal de Telegram la Administración Regional de Dnipropetrovsk, donde se encuentra Dnipró, el balance de heridos asciende a 36, ocho de las cuales han sido hospitalizadas.
Países de la UE se comprometen a seguir avanzando en los préstamos de reparación a Ucania
Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete se comprometieron este sábado a seguir trabajando en una fórmula para poner en marcha los denominados "préstamos de reparación" a Ucrania, utilizando los activos rusos inmovilizados por las sanciones.
Según explicó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, al término de la reunión informal de titulares del ramo de la Unión Europea celebrada en Copenhague, los Veintisiete mostraron "la voluntad de comprometerse de manera constructiva", lo que permitirá "avanzar en las modalidades" de este nuevo instrumento que pretende sufragar las necesidades de financiación de Kiev en 2026.
