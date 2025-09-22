Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu insiste en que "no habrá un estado palestino" y anuncia que impulsará la colonización

Netanyahu advierte de que "no habrá un estado palestino" y anuncia que impulsará la colonización

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido de que "no habrá un estado palestino" en respuesta al reconocimiento anunciado este domingo por Reino Unido, Canadá y Australia y ha subrayado que seguirán con los proyectos de colonización en territorio palestino.

"Tengo un claro mensaje para los líderes que reconocen un estado palestino después de la terrible matanza del 7 de Octubre: estáis entregando una enorme recompensa al terrorismo", ha afirmado Netanyahu en un vídeo publicado en redes sociales.