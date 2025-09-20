Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Ucrania

Ucrania denuncia un "ataque masivo" ruso con 40 misiles y 580 drones

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informa de que la ofensiva de Rusia ha causado la muerte de al menos tres personas y ha dejado "docenas de heridos"

Equipos de rescate apagan el incendio de un granero destruido por un ataque ruso en la región de Odesa.

Equipos de rescate apagan el incendio de un granero destruido por un ataque ruso en la región de Odesa. / Ukrainian Emergency Service / AP

EFE

Berlín

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un "ataque masivo" ruso contra su país en la madrugada de este sábado, en la que Rusia empleó 40 misiles y 580 drones, y que dejó en la ciudad de Dnipró (centro) tres muertos.

"Ucrania estuvo bajo un ataque masivo durante la noche. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y unos 580 drones de varios tipos", escribió Zelenski en su canal de Telegram.

"El objetivo de nuestro enemigo fueron nuestras infraestructuras, áreas residenciales y empresas civiles", señaló el presidente ucraniano, que aludió a que uno de los misiles rusos impactó en la ciudad de Dnipró un edificio residencial.

In this photo provided by the Ukrainian Emergency Services on Saturday, Sept. 20, 2025, a rescue worker puts out a fire of a barn destroyed by a Russian strike in Odesa region, Ukraine. (Ukrainian Emergency Service via AP). AP PROVIDES ACCESS TO THIS PUBLICLY DISTRIBUTED HANDOUT PHOTO PROVIDED BY UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE; MANDATORY CREDIT

Un trabajador de rescate apaga el incendio de un granero destruido por un ataque ruso en la región de Odesa. / Ukrainian Emergency Service / AP

"Por ahora hay registradas docenas de heridos", comentó Zelenski sobre ese ataque, en el que también hubo tres personas muertas.

"Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar sino una estrategia deliberada de Rusia de intimidar a civiles y la destrucción de nuestra infraestructura", señaló Zelenski, que pidió una "respuesta internacional fuerte" ante este comportamiento ruso.

In this photo provided by the Ukrainian Emergency Services on Saturday, Sept. 20, 2025, cars are seen on fire after by a Russian strike in Kyiv region, Ukraine. (Ukrainian Emergency Service via AP). AP PROVIDES ACCESS TO THIS PUBLICLY DISTRIBUTED HANDOUT PHOTO PROVIDED BY UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE; MANDATORY CREDIT.

Coches en llamas tras un ataque ruso en la región de Kiev. / Ukrainian Emergency Service / AP

El jefe de Estado ucraniano también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las defensas antiaéreas de Ucrania con ayuda internacional y ampliar las sanciones contra Rusia.

