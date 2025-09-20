Guerra en Ucrania
Ucrania denuncia un "ataque masivo" ruso con 40 misiles y 580 drones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informa de que la ofensiva de Rusia ha causado la muerte de al menos tres personas y ha dejado "docenas de heridos"
EFE
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un "ataque masivo" ruso contra su país en la madrugada de este sábado, en la que Rusia empleó 40 misiles y 580 drones, y que dejó en la ciudad de Dnipró (centro) tres muertos.
"Ucrania estuvo bajo un ataque masivo durante la noche. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y unos 580 drones de varios tipos", escribió Zelenski en su canal de Telegram.
"El objetivo de nuestro enemigo fueron nuestras infraestructuras, áreas residenciales y empresas civiles", señaló el presidente ucraniano, que aludió a que uno de los misiles rusos impactó en la ciudad de Dnipró un edificio residencial.
"Por ahora hay registradas docenas de heridos", comentó Zelenski sobre ese ataque, en el que también hubo tres personas muertas.
"Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar sino una estrategia deliberada de Rusia de intimidar a civiles y la destrucción de nuestra infraestructura", señaló Zelenski, que pidió una "respuesta internacional fuerte" ante este comportamiento ruso.
El jefe de Estado ucraniano también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las defensas antiaéreas de Ucrania con ayuda internacional y ampliar las sanciones contra Rusia.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»