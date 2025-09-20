Dos importantes aliados de Putin, afectados por graves enfermedades

Enfermedades de gravedad están haciendo mella entre algunos de los elementos más renombrados y radicales de la élite rusa. Por un lado, la propagandista Margarita Simonyán acaba de anunciar que padece un cáncer de pecho que la mantendrá alejada temporalmente de la dirección del canal gubernamental RT para poder operarse de su dolencia, mientras que el líder checheno Ramzán Kadírov sufre una enfermedad mucho más grave con un elevado índice de mortalidad: necrosis pancreática, según la prensa independiente rusa. Ambas figuras constituyen elementos esenciales en la arquitectura del régimen de Vladímir Putin, ya que la primera dirige el principal entramado de propaganda del Kremlin, mientras que el segundo garantiza la paz y la estabilidad en la siempre turbulenta región del Cáucaso norte.

Mujer que aparece con gran frecuencia en las pantallas de los televidentes rusos, no es de extrañar que la directora del canal de propaganda RT escogiera precisamente un programa televisivo para dar a conocer su enfermedad, concretamente la emisión de su colega Vladímir Soloviov en el Pervyi Kanal. "Estaba obligada a venir a la emisión para decir la verdad, porque siempre es mejor explicar la verdad por uno mismo, que permitir que la audiencia se alimente de rumores", aseguró, señalándose el pecho izquierdo. La comunicadora, considerada por los expertos como una herramienta fundamental en la estructura comunicativa que ha creado el Kremlin para justificar la invasión de Ucrania y sembrar la discordia y el caos en los países que se oponen a Rusia, aprovechó la ocasión para establecer un paralelismo entre su enfermedad y un épico episodio de la Segunda Guerra Mundial cuya autenticidad no ha sido confirmada por los historiadores. "Recuerdo a las niñas de la Guardia Joven que sabían que se les cortaría el pecho por los nazis cuando aún estarían vivas, no como a mí, con anestesia", evocó.

Baja temporal

En cualquier caso, todo parece indicar que la baja de Simonyán será temporal y que reanudará su trabajo en algún momento. La operación "ha ido bien" y no parece que, por el momento, corra peligro su vida, apunta para EL PERIÓDICO Andréi Kalitin, periodista independiente en Nóvaya Gazeta. El reportero recuerda que el canal RT dispone de un gran presupuesto, en torno a los "3.000 millones de euros", cifra que lo convierte en un elemento muy atractivo para las diferentes facciones que existen dentro del Kremlin. "En torno a RT existe una pugna de clanes: por un lado la facción liderada por Alekséi Gromov", un hombre de 65 años que apoya a Simonyán. Ejerció el cargo de secretario de prensa de Putin y que de acuerdo con investigaciones, coopera desde su juventud con el KGB, los servicios secretos rusos, siendo promocionado recientemente, en un decreto secreto emitido por Putin, al rango de coronel general, una circunstancia que prolonga su vida activa.

En el bando contrario, de acuerdo con el reportero de Nóvaya Gazeta, se hallaría el vicejefe de la Administración Presidencial, Serguéi Kirilenko, encargado de la política interior e Ígor Kovalchuk, millonario y amigo íntimo de Putin, con quien pasó largas temporadas durante la pandemia y a quien se le atribuye haber ejercido una gran influencia en el presidente ruso en la decisión de invadir Ucrania.

La enfermedad de Kadírov, de confirmarse, revestiría un mayor peligro de desestabilización para el Kremlin. El líder checheno, de acuerdo con Kalitin, posee numerosos enemigos, tanto en el interior de la república como en Moscú, y en los últimos tiempos ha multiplicado sus movimientos para garantizar la seguridad de su familia. "Alrededor de 80 de los puestos principales de Chechenia están ocupados por miembros de su familia", asegura el experto. El heredero de Kadírov en caso de ausencia, según su opinión, sería el actual primer ministro Magomed Daúdov, "considerado como la mejor opción por parte del Kremlin".

En cualquier caso, Kadírov apenas ejerce ya de presidente, de acuerdo con informaciones difundidas por Nóvaya Gazeta Europa, y ha delegado la mayoría de sus "funciones rutinarias" en Daúdov. Kadírov "se comporta como un pequeño zar para el que no existen límites", una circunstancia que, describe Kalitin, "es del agrado de Putin".