Guerra en Oriente Próximo, en directo: Israel confirma la muerte de dos miembros de Hezbolá tras los nuevos ataques en Líbano

El Ejército de Israel anuncia la muerte de un jefe de Inteligencia de Hamás en Gaza

Las fuerzas de seguridad israelíes han informado este viernes de la muerte de un supuesto jefe de Inteligencia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza a medida que sigue adelante con una ofensiva militar que ha dejado hasta la fecha más de 65.100 muertos.

El Ejército israelí a explicado en un comunicado que el hombre, identificado como Mahmud Abú al Jir, formaba parte del batallón Bureij de Hamás y ha muerto a causa de un bombardeo perpetrado recientemente contra zonas del norte de Gaza. Así, ha asegurado que participó en una serie de ataques contra Israel.

"Ha sido alcanzado durante un operativo de la Fuerza Aérea de Israel", recoge el texto, que afirma que "se han tomado todas las medidas necesarias para minimizar las víctimas civiles" durante el ataque, perpetrado por el Regimiento de Artillería.