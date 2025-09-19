EEUU
Un juez desestima por "inapropiada" la demanda de Trump contra The New York Times
EFE
MIAMI
Un juez federal en Florida desestimó este viernes la demanda por difamación de 15.000 millones de dólares presentada por el Gobierno de Donald Trump contra el diario The New York Times.
El magistrado Steven D. Merryday, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, calificó la demanda de 85 páginas como "decididamente impropia e inadmisible", según los documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE. Detalló que no cumple con los requisitos federales de claridad y concisión establecidos.
La demanda acusaba al periódico de difamación y calumnia a gran escala, alegando que artículos y un libro publicados en 2024 perjudicaron la imagen de Trump y su candidatura presidencial.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52