GAZA | Sandra Garrido Activista galega que viaxa na Global Sumud Flotilla cara a Gaza
Unha galega na Global Sumud Flotill: «Se perdemos Palestina, perdemos todo»
48 barcos rumbo a Palestina na Global Sumud Flotilla buscan abrir un corredor humanitario para Gaza. A bordo do «Sirius» viaxa a galega Sandra Garrido quen integra a frota tras pasar cribas entre 26.000 solicitudes. Esta avogada sinala: «O atrevemiento de Netanyahu raia o delirio».
A Global Sumud Flotilla que leva axuda humanitaria a Gaza avanza tras días de repouso en Túnez onde dous barcos foron atacados por drons supostamente do Exército de Israel. Onte a última hora da tarde navegaban entre Sicilia e Malta. Fano coa determinación de chegar a tempo para axudar mentres unha forza militar israelí avanza cara a Cidade de Gaza para arrasar o que inda queda en pé. Nun dos barcos, viaxa a avogada coruñesa Sandra Garrido.
-Cal foi a súa motivación para sumarse á Flotilla?
A motivación está clara. Levo moitos anos de militancia en colectivos na loita polos dereitos fundamentais. O que pasa en Israel é a causa das causas. Todas as que estamos na Frotiña estamos onde temos que estar. Aúnanse idades, nacionalidades, diversidades e ideoloxía de esquerda pero de moi diferente tendencia. Únenos o antisionismo que vemos como a versión extrema do capitalismo [fálase dun proxecto inmobiliario para Gaza para facer resorts turísticos mentres Trump soña con convertela nunha Riviera] que é o que propicia que os intereses dun pobo permitan arrasar outro, o palestino. O mundo está nun punto de inflexión e se perdemos Palestina, perdemos todo.
-Non sei se participara noutras frotas anteriores e se foi difícil entrar.
Non, esta é a primeira. Houbo máis de 26.000 solicitudes para participar. Fixeron moitas cribas desde entrevistas persoais, formularios... Participar non foi doado. A convivencia é dura, estamos nun barco, pero nótase que é xente que leva tempo traballando en a ras do colectivo; non impera o individualismo. Buscaban un perfil moi concreto de xente que levara moitos anos loitando en distintas causas ou que foran persoalidades políticas relevantes. É importante darlle difusión á Frotiña e que se protexa; xa viches que os ataques están a pasar.
-Hai pouco saíron de Túnez onde lles atacaron dúas naves. En que condicións navegan?
Os barcos foron reparados en precario porque viñan en precario. A Frotiña creouse moi rápido e boicoteárona de moi distintas formas. Os ataques son a forma máis visible pero houbo barcos que tiveron avarías provocadas; tripulacións cuxas familias foron ameazadas e que desistiron de participar; barcos que nolos ían vender e ao final non os venderon. A Frotiña é precaria. No que vou eu, o Sirius, era un barco museo, varado, baleiro, sen instalación eléctrica ou de auga. Todo iso fíxose en tempo récord. Ao saír de Barcelona, comezaron a avariarse moitos barcos. Por iso, paramos tanto en Túnez. Primeiro Túnez recibiunos de forma impresionante pero cando foron os ataques dos drons no porto e preto da casa do Primeiro Ministro convertémonos nunha pataca quente. Houbo problemas burocráticos para todo.A presión que recibiu Túnez foi brutal; nós non podemos dicir nada en contra dese país; só darlle as grazas.
-Como viviu o ataque dos drons? Teme que vaia a máis?
Esperabámolos pero non tan pronto. Agardabamos que foran en alta mar, non no porto. Non pensamos que ían atacar a soberanía de Túnez nin a do barco. O atrevemento de Netanyahu raia o delirio; atrévese a todo. A reacción que tivemos é a de ir con máis ganas. Non nos vai amedentrar. A ameaza do ataque levabámola posta desde a terra. Víñamos preparadas para ser atacadas pero non imos parar.
-Seguiron as protestas contra a participación do equipo israelí na Vuelta a España?
Claro que as seguimos e celebrabamos cada parada da Vuelta como se foramos nós quen a parara. Toda mostra de solidariedade en terra vivímola como un triunfo para Palestina.
-Como é un día ordinario nesta iniciativa?
Inda que estivemos en Barcelona, Menorca e Túnez non temos o corpo para facer visitas. Estamos para cumprir unha misión. Desde o ataque dos drons, hai turnos de vixilancia permanente. Vivimos por e para esta misión; por moito que diga a ultradereita que nos damos baños e imos de festa. Non é certo. No barco, vivimos co sol. Cando escurece, só temos a luz das lanternas. Acordamos moi cedo, facemos a comida, a limpeza do barco...
-O plan da viaxe segue ou vai ter cambios?
O plan existe pero é imposible mantelo intacto. Supoñemos que haberá máis avarías. De momento, temos moi boa mar pero mañá pode haber unha treboada e o barco pode quedar á deriva como pasou. Imos con moitos días de retraso. Deberiamos estar xa en Gaza e estamos chegando a Italia.
-Que é o que máis lle está impactando da travesía?
O que máis me impacta a diario é como loitamos contra a adversidade. Creo que estamos inspiradas pola resistencia de Palestina. Temos a determinación de chegar.
