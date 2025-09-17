Oriente Próximo
El ministro de Finanzas de Israel dice que está negociando con EEUU el reparto de Gaza
El ultraderechista ha declarado que "la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya está hecha"
EP
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha afirmado este miércoles que la Franja de Gaza representa un potencial "boom" inmobiliario y que está negociando con la Administración de Donald Trump cómo repartir el enclave palestino tras la ofensiva militar israelí, que ha dejado más de 65.000 muertos en menos de dos años.
El ultraderechista ha declarado que "la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya está hecha". "Ahora tenemos que construir", ha planteado, antes de agregar que la oportunidad "se amortiza sola". "Hay un plan de negocios, elaborado por profesionales de aquí, que está en el escritorio de Trump", ha asegurado.
En este sentido, ha considerado que han "pagado mucho dinero por esta guerra": "Ahora tenemos que ver cómo dividimos el terreno en porcentajes", ha dicho durante una conferencia del sector inmobiliario en la ciudad de Tel Aviv recogida por el diario 'The Times of Israel'.
La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha