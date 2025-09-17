Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian el "éxito" de dos ataques aéreos contra Israel

Las milicias rebeldes hutíes de Yemen han afirmado este martes haber realizado dos operaciones militares contra Israel, una contra Yafa, en el oeste de Israel, y otra contra Eilat, en el sur, horas después de que el Ejército israelí identificase un misil y se activasen las alarmas en varias zonas del país.

"Las Fuerzas Armadas Yemeníes han llevado a cabo una operación militar cualitativa utilizando un misil balístico hipersónico contra un objetivo sensible del enemigo israelí en la zona ocupada de Yaffa", próxima a Tel Aviv, ha afirmado a través de Telegram el portavoz militar hutí, Yahya Sari, que ha celebrado el éxito de la operación en provocar la huida a refugios de los habitantes.

Asimismo, ha afirmado que la fuerza de drones hutí ha realizado "exitosamente" otra operación contra el aeropuerto de Ramon, en Eilat, en el extremo sur de Israel.