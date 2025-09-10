Directo | Von der Leyen: "Europa debe luchar por su lugar en el mundo"

Europa es un proyecto de paz, pero es el momento de luchar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha urgido a Europa a "luchar" por su lugar en el mundo, tomando control de su defensa, por los valores democráticos y por el tipo de sociedad en el que cree , en su discurso del estado de la Unión Europea con el que inaugura el curso político, este miércoles en Estrasburgo.

"Europa está en lucha. Una lucha por un continente íntegro y en paz. Por una Europa libre e independiente. Una lucha por nuestros valores y nuestras democracias", ha iniciado el discurso von der Leyen. "Porque nuestra Unión es, fundamentalmente, un proyecto de paz. Pero la verdad es que el mundo actual es implacable, y no podemos ocultar las dificultades que los europeos sienten cada día", ha continuado.

"En estos momentos se están trazando las líneas de batalla para un nuevo orden mundial basado en el poder. Por lo tanto, sí, Europa debe luchar. Por su lugar en un mundo en el que muchas grandes potencias se muestran ambivalentes o abiertamente hostiles hacia Europa", ha enfatizado, en referencia a las guerras de Gaza y Ucrania, así como de la deriva estadounidense, tras un verano convulso en el que no se ha sentido siquiera un receso del curso político.

Falta de consenso sobre Gaza

En un inicio de legislatura marcado por la inacción en Gaza o la ausencia de la UE en los esfuerzos para acabar la guerra en Ucrania, el discurso del Estado de la Unión de von der Leyen ha reflejado un estado de guerra. "Europa debe hacer más", ha exigido, mientras expresaba su frustración sobre el bloqueo en el que se encuentran las instituciones por la negativa de algunos países miembros. "No podemos permitirnos quedarnos paralizados", ha insistido

"Lo que está sucediendo en Gaza ha conmocionado la conciencia del mundo. Personas asesinadas mientras pedían comida. Madres sosteniendo a sus bebés sin vida. Estas imágenes son simplemente catastróficas", ha admitido von der Leyen. "El hambre provocada por el hombre nunca puede ser un arma de guerra. Por el bien de los niños, por el bien de la humanidad, esto debe terminar", ha dicho con contudencia la presidenta de la Comisión.

"Suspenderemos nuestro apoyo bilateral a Israel", ha afirmado, lo que incluye detener todos los pagos al Gobierno de Benjamín Netanyahu, aunque ha matizado que mantendrán el apoyo a la sociedad civil. La Comisión también propondrá al Consejo "sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos" y la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial, medidas que ayer adelantó en Estrasburgo la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas.

Además, la Comisión creará un Grupo de Donantes para Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza. "Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos, insuficiente para otros. Pero todos debemos asumir nuestras responsabilidades: el Parlamento, el Consejo y la Comisión."

Mociones sin apoyos

Es altamente improbable que ninguna de estas mociones prospere, ya que requieren una mayoría de dos tercios, pero por el momento han logrado exponer grietas incluso entre los eurodiputados que le apoyan.

Y es que, aunque no apoyen estas mociones, tampoco están contentos con ella los grupos que conforman la coalición que sostiene su mandato, socialdemócratas y liberales, que en el último año se han encontrado a un PP europeo que mira cada vez más a la mayoría alternativa de la que dispone con los grupos ultraconservador y de la extrema derecha.

La presidenta del grupo socialdemócrata, Iratxe García, que en las últimas semanas ha amenazado con llegar a votar en contra del acuerdo comercial con EE.UU. si no se enmienda, rechazó este martes las acusaciones populares de estar ejerciendo un papel de oposición y de no ser leal a la coalición proeuropea.

"Lo que no vamos a aceptar es que la mayoría proeuropea signifique abdicar en todas las propuestas que la Comisión y el PP hacen y aceptarlas sin ningún tipo de debate. Sin nosotros es imposible conformar una mayoría proeuropea y, por lo tanto, es fundamental que se escuchen nuestros planteamientos y reivindicaciones. Como somos responsables, somos críticos", afirmó.

En el punto de mira

Común a casi todos los grupos -salvo a su propia familia política, el PP europeo- es el desencanto por el acuerdo al que Von der Leyen llegó con Trump para evitar que el republicano impusiera a la UE aranceles generalizados del 30%.

El pacto, sellado en un campo de golf escocés en julio y cristalizado en una declaración conjunta en agosto, supone que esos aranceles generalizados son finalmente del 15%, pero sin que UE pueda imponer sus propios aranceles a los productos procedentes del otro lado del Atlántico y además comprometiéndose a inversiones multimillonarias en la economía estadounidense. Varios grupos del Parlamento lo han criticado con dureza y han asegurado que propondrán enmiendas al pacto una vez llegue a la fase de tramitación.

El bloque más progresista de la Eurocámara, por su parte, exige además a Von der Leyen que se pronuncie firmemente sobre la crisis en Gaza y tratarán de sacar adelante una resolución no vinculante más dura con Israel, si bien el texto aún se está negociando y no se votará hasta este jueves.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su intervención durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). / LAURIE DIEFFEMBACQ /PARLAMENTO EUROPEO

Para los Verdes, por ejemplo, escuchar sus palabras sobre Gaza este miércoles será determinante para decidir si apoyan o no la moción de censura de la Izquierda, ya que critican una falta de liderazgo por parte de Von der Leyen a la hora de proponer acciones más duras contra el Gobierno israelí.

Pese a todo, estas acciones -como la suspensión parcial de la participación de Israel en el programa de investigación científica de la UE que ya ha propuesto Bruselas- dependen en última instancia de la voluntad de los estados miembros, que aún no han llegado a la mayoría suficiente para sacar adelante ningún tipo de medida contra Israel.