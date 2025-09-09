La ONU advierte que el gasto militar disparado pone en peligro la paz mundial

Las guerras en Gaza y Ucrania, los conflictos en África y también las tensiones en Asia y con Irán, están llevando al mundo hacia una carrera armamentística que sigue batiendo récords. En concreto, de acuerdo con datos presentados este martes por la ONU, el gasto militar global ha marcado un nuevo máximo de 2,7 billones de dólares en 2024, tras "una década de crecimiento continuo", ha señalado el organismo.

La dura constatación es fruto de un informe, realizado a petición de los Estados miembros del Pact for the Future, presentado este martes por el Secretario General de la ONU, António Guterres, que examina cómo el creciente gasto militar no solo no está dándole al mundo más seguridad. También está obstaculizando la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De hecho, según la ONU, el agujero es ya muy grande. "El mundo está críticamente fuera de rumbo para lograr los ODS para 2030, con una brecha de financiación anual de cuatro billones de dólares (que podría llegar a 6,4 billones de dólares para 2030), agravada por el aumento del gasto militar que desplaza las inversiones en sectores vitales como la salud, la educación y la reducción de la pobreza", ha explicado la organización.

Desviar recursos cruciales

A través de su documento, titulado "La seguridad que necesitamos: reequilibrar el gasto militar para un futuro sostenible y pacífico", la ONU ha denunciado que "el gasto militar está aumentando de manera significativa en todas las regiones, ocupando una proporción cada vez mayor del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y de los presupuestos gubernamentales, impulsado por la escalada de tensiones geopolíticas, conflictos y amenazas percibidas a la seguridad". Como consecuencia, "este incremento socava directamente los esfuerzos de desarrollo sostenible al desviar recursos financieros cruciales tanto a nivel nacional como global", se ha advertido.

Según la ONU, “el gasto militar no garantiza seguridad; por el contrario, suele alimentar carreras armamentísticas, profundizar la desconfianza entre países y desestabilizar aún más el panorama político internacional". "Destinar fondos al gasto militar encierra a los países en políticas a largo plazo centradas en lo militar, priorizando el gasto en defensa sobre los logros en desarrollo y señalando una peligrosa disminución de la cooperación internacional", han añadido.

De acuerdo con las proyecciones de la organización, la situación aún puede empeorar más. "Las proyecciones indican que el gasto militar mundial podría alcanzar niveles sin precedentes, entre 4,7 y 6,6 billones de dólares para 2035. Los 6,6 billones de dólares equivalen a casi cinco veces el nivel registrado al final de la Guerra Fría", ha concluido la ONU, al pedir poner fin a esta tendencia.