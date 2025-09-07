Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El primer ministro eslovaco critica ante Zelenski los ataques ucranianos al oleoducto ruso del que se nutre

El primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, mostró este viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su malestar por los recientes ataques con drones al oleoducto ruso que transporta combustible a países como Eslovaquia y Hungría, a la vez que dio su apoyo a una posible entrada de Ucrania en la UE. "Los ataques militares contra objetivos legítimos también perjudican a la República Eslovaca. Debemos considerar también los intereses de otros países que forman parte de la red energética internacional", ha dicho Fico en un comunicado tras un encuentro con Zelenski en la ciudad ucraniana de Úzhgorod. Ucrania defiende los ataques como una forma de reducir los ingresos por la exportación de petróleo que financian la agresión rusa contra el país. El Gobierno ucraniano insiste en que los países europeos deben desistir de adquirir hidrocarburos y combustible nuclear ruso y la Unión Europea planea vetar esas compras a partir de 2028, ante lo que Eslovaquia ha reclamado excepciones. "Tomaremos todas las decisiones en el ámbito energético que beneficien la política soberana de Eslovaquia", recalcó hoy el mandatario eslovaco, que el pasado julio bloqueó la aprobación del decimoctavo paquete de sanciones comunitarias a Rusia para forzar una compensación por los previsibles perjuicios económicos.