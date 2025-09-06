En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
El Ejércitodel país hebreo designa otra "zona humanitaria" en el sur y avanza en el norte de Gaza
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
El Ejército israelí designa otra "zona humanitaria" en el sur y avanza en el norte de Gaza
El Ejército israelí informó este sábado de que ha designado una nueva "zona humanitaria" en Jan Yunis (en el sur de la Franja de Gaza) mientras su ofensiva en el norte sigue avanzando para ocupar la ciudad de Gaza. "Ante la expansión de la operación terrestre en la ciudad de Gaza y la toma de bastiones de Hamás como parte de la Operación 'Carros de Gideón II', el Ejército anunció hoy la designación de una zona humanitaria en Jan Yunis", recoge un comunicado castrense. En el texto, el Ejército también asegura que esta nueva "zona humanitaria" incluye "hospitales de campaña, acueductos e instalaciones de desalinización" y que habrá un "suministro continuo de alimentos, tiendas de campaña, medicamento y equipo médico".
Trump dice que está en "negociaciones profundas" con Hamás para liberar a rehenes en Gaza
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que su Administración está en "negociaciones profundas" con Hamás para garantizar la liberación de los 48 rehenes israelíes que permanecen en Gaza y advirtió que de no llegar a un acuerdo, los militantes palestinos se enfrentarían a una "situación difícil".
"Estamos en negociaciones muy profundas con Hamás. Les dijimos: 'Déjenlos salir a todos ahora mismo. Déjenlos salir a todos, y les irá mucho mejor'", reveló el mandatario a la prensa en el Despacho Oval.
Trump insistió en que si Hamás "no deja salir a todos" los cautivos, la "situación será difícil" para el grupo extremista.
Qatar dice que "la política de castigo colectivo" de Israel "no logrará" privar a los palestinos de su territorio
El Gobierno de Qatar ha declarado este viernes que "la política de castigo colectivo" de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania "no logrará obligar a la población palestina a abandonar su territorio ni a privarla de sus legítimos derechos", rechazando así las recientes acusaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra Egipto, al que ha acusado de encarcelar a palestinos "que quieren abandonar una zona de guerra".
El Ministerio de Exteriores qatarí ha considerado que las declaraciones de Netanyahu son "una extensión del enfoque de la ocupación de violar los derechos del hermano pueblo palestino, su desprecio por las normas internacionales y sus nocivos esfuerzos por obstruir las oportunidades de paz, especialmente la solución de dos Estados".
Asimismo, ha condenado "la brutal guerra de genocidio en curso en la Franja de Gaza, sus crímenes en Cisjordania, sus violaciones de los lugares sagrados religiosos, sus planes de expandir los asentamientos y judeizar Jerusalén, y sus restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a la población civil, según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.
Cinco ministros aliados de Hezbolá abandonan una reunión del gabinete por discrepancias con el plan de desarme
Cinco ministros aliados del partido-milicia Hezbolá, incluyendo el independiente Fadi Makki, han abandonado este viernes una reunión del gabinete libanés por discrepancias con el plan presentado por el jefe del Ejército, Rodolphe Heikal, para desarmar al grupo.
Además del ministro de Desarrollo Administrativo, Makki, el titular de Salud Pública, Rakan Nasreddin, así como el ministro de Trabajo, Mohamed Haidar; el responsable de la cartera de Economía, Yassin Jaber, y la ministra de Medioambiente, Tamara Al Zein, han abandonado las conversaciones en el Palacio de Baabda, en la capital, Beirut.
Los cuatro ministros de Hezbolá y del partido chií Amal, junto con el ministro independiente, han reclamado al Gobierno del primer ministro Nawaf Salam que en vez de perfilar el plan de desarme de Hezbolá se priorice el establecimiento de una "estrategia nacional" para defender a Líbano frente a los ataques de Israel.
Ascienden a 138 las personas procesadas por apoyar a Palestine Action en el Reino Unido
La Fiscalía del Reino Unido elevó este viernes a 138 el número de personas procesadas por apoyar abiertamente al grupo propalestino Palestine Action, una organización ilegalizada en el Reino Unido, un día antes de la celebración de otra protesta masiva en Londres en favor del grupo.
"El público tiene el derecho democrático de protestar pacíficamente en este país y miles de personas siguen haciéndolo de forma habitual sin infringir las leyes antiterroristas", dijo el fiscal Frank Ferguson a medios británicos.
La organización Defend our Juries (DoJ) ha convocado para este sábado otra manifestación en Londres a la que los organizadores estiman que acudirán más de mil personas, en apoyo de este colectivo proscrito el pasado julio.
El Ejército israelí mata a un palestino que lanzó un objeto sospechoso contra puesto militar en Cisjordania
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes que ha matado a un palestino que supuestamente lanzó un objeto sospechoso contra un puesto militar en una localidad ubicada a unos 15 kilómetros al suroeste de la ciudad cisjordana de Nablús.
"Hace poco, un terrorista llegó a un puesto de control cerca de Burin y arrojó un objeto sospechoso contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operaban en la zona. El terrorista no obedeció las instrucciones de las fuerzas, quienes iniciaron un procedimiento de arresto que incluyó disparos para eliminar la amenaza y lo neutralizaron", reza un comunicado.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina, que ha informado de que los hechos han tenido lugar cerca de un puesto militar israelí que se encuentra en la aldea de Urif, ha identificado al fallecido como Ahmed Abdel Fatá Shahada, de 57 años, según ha indicado a través de su canal de Telegram.
Netanyahu celebra que el equipo israelí en La Vuelta no ceda "al odio y a la intimidación"
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha alabado el "gran trabajo" del equipo israelí Israel-Premier Tech en La Vuelta ciclista a España, "por no ceder ante el odio y la intimidación", ante las continuadas protestas pro Palestina que están afectando a la competición deportiva por la presencia del mismo y las peticiones de que se proceda a su expulsión.
"Estáis haciendo que Israel esté orgulloso", ha dicho en un breve mensaje en redes sociales en el que ha felicitado de manera expresa al dueño del citado equipo, el empresario Sylvan Adams. "Buen trabajo", les ha dicho a este y a su equipo.
Sus palabras se producen después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se haya mostrado "partidario" de que se expulse al equipo israelí de la competición bajo el argumento de que es necesario enviar un "mensaje" a Israel como en su momento se hizo con Rusia de que no pueden seguir participando en las competiciones deportivas como si no hubiera pasado nada.
Egipto reafirma que el desplazamiento "no es una opción" para los palestinos: "Solo liquidará su causa"
El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, ha afirmado este viernes que el desplazamiento, ya sea voluntario o forzoso, "no es una opción" para los palestinos en la Franja de Gaza, una cuestión que El Cairo ve como una "línea roja" a medida que avanza la ofensiva israelí contra el enclave palestino, donde han muerto ya 64.300 personas.
El ministro, que ha asegurado que su país "no va a tolerar el desplazamiento en masa de los palestinos" como parte de un proceso que ha descrito como "genocidio", ha vuelto a criticar las acciones de Israel a medida que miles de residentes de la ciudad de Gaza se niegan a abandonar sus viviendas.
"No vamos a dejar que esto pase", ha dicho durante una rueda de prensa durante su visita a Nicosia, la capital de Chipre. Desde allí, ha recordado que estos desplazamientos suponen la "liquidación" y el "final" de la causa palestina y ha hecho hincapié en que "no existe motivo legal o ético alguno para echar a la gente de su tierra", según recoge un comunicado.
El ministro de Defensa de Israel dice que el ejército "está retirando el cerrojo a las puertas del infierno en Gaza"
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este viernes de que "se está retirando el cerrojo a las puertas del infierno en Gaza" y ha recalcado que las operaciones del Ejército contra la Franja "se intensificarán" durante los próximos días, en medio del recrudecimiento de la ofensiva militar contra el enclave palestino y los avances territoriales en la ciudad de Gaza, que el Gobierno israelí ha prometido capturar en su totalidad. "Una vez que se abra la puerta, no se cerrará y las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se intensificarán hasta que los asesinos y violadores de Hamás acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme", ha dicho Katz, quien ha recalcado que el grupo "será destruido" en caso contrario.
Heridos unos 20 palestinos, incluidos siete niños, en un nuevo ataque perpetrado por colonos en Cisjordania
Alrededor de 20 palestinos, incluidos siete niños --entre ellos un bebé--, han resultado heridos este viernes a causa de un nuevo ataque perpetrado por colonos israelíes contra la localidad de Masafer Yata, situada en Cisjordania y escenario durante los últimos meses de un repunte de los asaltos por parte de colonos respaldados por las fuerzas de seguridad de Israel. Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias Maan, los colonos han irrumpido de madrugada en el área de Jalet al Daba, donde han causado daños materiales en varias viviendas y campos de cultivo, dejando además más de 20 heridos, incluidos varios niños que han sido agredidos o se han visto afectados por la inhalación de gases lacrimógenos.
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda en Vigo
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- La peliaguda excarcelación del homicida de Lavadores
- Faurecia pagará más de 6 millones a la plantilla de Madera Fiber por el cierre