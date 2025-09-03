Portugal
Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa
EP
Según la Policía de Lisboa, en declaraciones recogidas por Diario de Noticias, un mínimo de tres personas han muerto y alrededor de 20 han resultado heridas después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en el centro de la capital de Portugal, Lisboa.
La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, ha confirmado el balance de heridos en declaraciones a la agencia de noticias Lusa. Además, ha indicado que por el momento hay varias personas atrapadas.
Por su parte, una fuente de los bomberos zapadores de la capital no pudo confirmar que haya tres fallecidos, como han informado algunos medios de comunicación portugueses, y señaló que los datos de que dispone son preliminares.
El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española). Por el momento, se desconocen las causas del suceso. Los Bomberos de Lisboa han enviado ocho vehículos y 34 efectivos al lugar de los hechos.
El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.
El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel
- Colas de portugueses en las gasolineras fronterizas: un ahorro de hasta 20 euros
- El Celta rechazó una oferta multimillonaria por Óscar Marcos
- Sara Pereiras transforma Cuídate con un enfoque «global» sobre la estética