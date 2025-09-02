Un juez federal declara ilegal el despliegue militar de Trump en Los Ángeles

La agenda cada vez más autoritaria de Donald Trump sigue recibiendo golpes en los tribunales. Este martes un juez federal de Washington ha declarado ilegal el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y militares en activo que el presidente de Estados Unidos autorizó en junio en Los Ángeles con el argumento de aplacar las protestas contra sus redadas de inmigración.

El juez Charles Breyer ha determinado que el despliegue, que llegó a rozar los 5.000 efectivos, viola la ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas ejecutar tareas policiales en suelo estadounidense en prácticamente todos los casos. El magistrado, hermano de un antiguo juez del Tribunal Supremo, no ha ordenado directamente el repliegue de los cerca de 300 militares que aún quedan en Los Ángeles pero sí que, si se mantienen allí, se limiten al cuidado de edificios.

La demanda contra el despliegue la presentó el estado de California y este martes ha sido celebrada por el gobernador, Gavin Newsom, que se ha convertido en la principal némesis política de Trump.

La Administración argumentaba que los reservistas de la Guardia Nacional solo estaban protegiendo a los agentes federales, que son los que realizan los arrestos de inmigrantes.

Trump ha usado su poder y el estatus especial de Washington DC para desplegar también militares de la Guardia Nacional en la capital, donde ha declarado una supuesta "emergencia de crimen" y donde actualmente hay más de 2.000 efectivos además de agentes federales. El mandatario ha amenazado también con replicar el despliegue en numerosas ciudades gobernadas por demócratas, y ha señalado en particular a Chicago, Nueva York, Baltimore y Boston.