La policía indonesia detuvo el sábado a dos hombres por su presunta relación con el crimen de Matilde Muñoz, más conocida por Mati, la ferrolana de 72 años afincada en Palma desaparecida hace casi dos meses en la isla de Lombok. Los investigadores aseguran que los dos arrestados por homicidio premeditado y robo con violencia habrían confesado haber acabado con la vida de Mati, según informó Efe.

Los detenidos por la muerte de Mati Muñoz confiesan haberla asesinado / FDV

La policía de la comisaría de Lombok Occidental afirmó en un comunicado divulgado la madrugada del domingo que los sospechosos, dos hombres de 34 y 30 años, fueron detenidos por el «homicidio premeditado y robo con violencia» de Muñoz.

Uno de los hombres fue detenido en su residencia en la localidad de Senggigi, donde se sitúa el hotel de Muñoz en la isla (cercana a Bali), y otro en el hospital Maratam City, en la misma zona, sin especificar cuándo fueron detenidos ni cómo llegaron a sospechar de los arrestados.

«Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron en la habitación de la víctima a través de una ventana», apunta en el texto Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría de Lombok Occidental. Este añade que los hombres, que define como «trabajadores autónomos», tenían como objetivo «robar las pertenencias» de Muñoz, y que la mujer habría sido «asfixiada» por los sospechosos. El cuerpo fue trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara, y se prevé que hoy se realice la autopsia.

La familia de Mati Muñoz centra sus sospechas en la supuesta complicidad del hotel donde se alojaba Mati, el Bumi Aditya de Lombok. Estas las sustentan en las diversas versiones contradictorias que han ido aportando para justificar la ausencia de la mujer. Parte de sus pertenencias las encontraron tiradas en la basura del establecimiento hotelero. Ante la inquietud de la familia de Mati por conocer su paradero, desde el hotel les mandaron una captura de pantalla con unas palabras en inglés aludiendo a un supuesto viaje a Laos que no se correspondían al dominio del idioma que tenía la víctima. Matilde Muñoz, Mati, que nació en Ferrol hace 72 años, había dedicado su vida a viajar. Trabajó como azafata de vuelo en la aerolínea desaparecida Spantax, pero también lo hacía como por mero placer.