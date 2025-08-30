Israel se adentra en Ciudad de Gaza, con los primeros informes de soldados heridos

La guerra entre Israel y Hamás se libra en el campo de batalla, pero también en la narrativa mediática. A medida que el Ejército israelí intensifica su ofensiva contra Ciudad de Gaza, esto se hace más patente. Este viernes, varios medios árabes se hacían eco de la muerte de un soldado, que podría ser la primera baja en los combates para invadir la mayor urbe palestina, de 11 soldados heridos y de la desaparición de cuatro más. Mientras los temores crecían ante una posible emboscada y secuestro de los reclutas, las brigadas al Qassam, el brazo militar de Hamás, publicó: “recordamos a quienes olvidan, muerte o captura”. Este sábado, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, ha criticado a los medios por difundir “nuevos informes falsos”.

A la espera de ser aprobada la ocupación de Ciudad de Gaza por el gabinete de seguridad israelí, las tropas llevan días aplanando el terreno en los barrios periféricos. Durante la noche del viernes, los medios israelíes informaron de feroces batallas, acompañadas de múltiples ataques aéreos y fuego de artillería pesada contra la capital de la Franja. Este sábado la violencia ha continuado, llegando hasta límites crueles. Un ataque aéreo del Ejército israelí contra una panadería en la parte occidental de Ciudad de Gaza ha matado a 11 personas, incluidos varios niños. Decenas de personas han resultado heridas cuando el impacto les ha alcanzado mientras esperaban en la fila para comprar pan.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar en la ciudad de Gaza. / MOHAMMED SABER / EFE

Amenazas de Hamás

Cada vez más alejados de un posible acuerdo de alto el fuego, Israel y Hamás elevan su retórica. “Los planes para ocupar Ciudad de Gaza costarán al ejército enemigo la sangre de sus soldados y aumentarán las posibilidades de capturar nuevos soldados”, declaró el viernes por la noche el portavoz de las brigadas Al Qassam, Abu Obeida. “Nuestros combatientes se encuentran en estado de alerta máxima, listos y con la moral alta; serán ejemplos de heroísmo y perseverancia, y con la ayuda de Dios, darán duras lecciones a los invasores”, añadió. También acusó al gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu de poner en riesgo a los rehenes vivos y muertos que quedan en el enclave palestino.

“Los planes para ocupar Ciudad de Gaza costarán al ejército enemigo la sangre de sus soldados y aumentarán las posibilidades de capturar nuevos soldados” Abu Obeida — el portavoz de las brigadas Al Qassam de Hamás

“Haremos todo lo posible para proteger a los prisioneros enemigos [los cautivos israelíes], quienes acompañarán a nuestros combatientes en los lugares de combate y enfrentamiento, soportando los mismos riesgos y condiciones de vida”, informó Abu Obeida, a la vez que dijo que anunciarían “el nombre de cada prisionero [rehén] muerto debido a la agresión, junto con su nombre, foto y prueba de su muerte”. Actualmente, quedan 48 cautivos en la Franja, sólo 20 de los cuales están vivos. Esta noche el Foro de las Familias de los Rehenes ha organizado un acto de protesta en Tel Aviv para conmemorar el asesinato en cautividad de seis secuestrados hace un año. “La presión militar mata rehenes: 42 de nuestros hermanos y hermanas fueron secuestrados vivos y asesinados en cautiverio,no debemos llegar al rehén número 43”, ha dicho en un comunicado.

Frente a las amenazas de Hamás y los informes de soldados heridos, muertos o desaparecidos, Adraee ha respondido. “Anoche, los medios de comunicación de los Hermanos Musulmanes [en referencia a Hamás y sus aliados islamistas], en bancarrota, publicaron noticias falsas sobre batallas heroicas del derrotado Hamás en Gaza, en un intento de elevar la moral hundida de los líderes, miembros y sus partidarios, que saben que inevitablemente serán derrotados”, ha declarado en un vídeo publicado en sus redes sociales. Sin embargo, Adraee no ha especificado de qué noticias se trata ni si hay soldados realmente desaparecidos, heridos o muertos como resultado de los combates por Ciudad de Gaza.

Palestinos desplazados internos huyen tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar en la ciudad de Gaza. / EFE

Campo de batalla

Fuentes militares han dicho esta mañana a medios israelíes que siete soldados han resultado heridos cuando el vehículo blindado en el que viajaban pasó sobre un artefacto explosivo en el barrio de Zeitun, al norte de Ciudad de Gaza. Un soldado se encontraba en condición moderada y otros seis resultaron con heridas leves en el incidente ocurrido durante la noche. Cinco de ellos ya han recibido el alta. El barrio de Zeitun lleva una semana bajo intensos bombardeos. Los soldados israelíes han intentado destruir el máximo de edificios residenciales posible en la zona antes de la invasión terrestre, convirtiendo el área en un páramo inevitable y un campo de batalla.

Según el Ejército, el 70% de los edificios están cargados con explosivos, y sus fuerzas se están centrando actualmente en desarmarlos antes de adentrarse en la ciudad. A lo largo de estos casi 23 meses de conflicto, altos funcionarios de seguridad y del Gobierno sostuvieron que el Batallón Zeitun de Hamás, que cuenta con unos 400 militantes, había sido neutralizado y había dejado de funcionar como unidad militar, pero el Ejército afirma ahora que esta evaluación podría haber sido prematura. Las autoridades militares han informado a unos 20.000 reservistas que su fecha de liberación se pospondrá para poder participar en la ofensiva de Ciudad de Gaza.

Evacuación masiva

Mientras la población local muere asesinada a la espera de comprar la poca comida que entra en el enclave, el Ejército israelí anunció el viernes que ya no aplicará a Ciudad de Gaza la pausa táctica localizada de la actividad militar para la distribución de ayuda humanitaria, al pasar a describir el área como una “zona de combate peligrosa”. El viernes Adraee ordenó al millón de palestinos que aún quedan en Ciudad de Gaza que se desplazaran al sur, diciendo que la evacuación era “inevitable”. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, ha denunciado los planes de evacuación masiva de Israel. “Es imposible que una evacuación masiva pueda llevarse a cabo de forma segura y digna en las condiciones actuales”, ha declarado en un comunicado este sábado, describiendo el plan de evacuación como “no solo inviable, sino también incomprensible”.

Sólo 10.000 del millón de palestinos que hay en Ciudad de Gaza han abandonado la urbe, según fuentes israelíes. En las últimas 24 horas, el ministerio de Salud de Gaza ha registrado la muerte de 10 personas “debido al hambre y la desnutrición”. Entre ellas, hay tres niños. Desde esta madrugada, la violencia israelí ha matado a 50 palestinos, incluidos 10 solicitantes de ayuda, en todo el enclave. El día anterior, al menos 66 personas murieron y otras 345 resultaron heridas, elevando el número total de víctimas mortales a 63.371 palestinos y de personas heridas a 159.835.