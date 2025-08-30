Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
De momento, el Ministerio del Interior ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.
Zelenski dice que Rusia concentra 100.000 militares cerca de la ciudad de Pokrovsk
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que Rusia concentra 100.000 militares cerca de la ciudad de Pokrovsk (Donetsk), un punto clave para la logística del despliegue ucraniano en el este del país, en el marco de la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022. Así, ha reiterado que "Rusia es culpable de la guerra y debe ponerle fin", mientras que ha destacado que no pueden "liberar" todo su territorio "usando armas" y que, por ende, "la diplomacia es la vía más rápida para poner fin a la guerra", según declaraciones realizadas en Kiev y recogidas por Bloomberg.
Von der Leyen: la mejor garantía de la paz para Ucrania es un ejército ucraniano fuerte
La mejor garantía de seguridad para cualquier acuerdo de paz que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania es un ejército ucraniano fuerte, bien entrenado y equipado, dijo este viernes a los periodistas en Riga la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula van der Leyen. "Tenemos que fortalecer las fuerzas armadas ucranianas. He dicho que Ucrania debe ser como un puercoespín de acero, indigerible para posibles invasores, y Ucrania cuenta con unas fuerzas armadas altamente entrenadas y con experiencia en el campo de batalla. Para garantizar la seguridad, ésta sería la primera línea de defensa, pero requiere una financiación sustancial y sostenible", subrayó. La presidenta de la CE visitó Riga en el marco de una gira por los países miembros de la Unión Europea (UE) que tienen frontera con Rusia y visitará Estonia el sábado y Lituania la próxima semana.
Borrell aboga por "arquitecturas militares compartidas" en Europa
El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell ha abogado este viernes por "arquitecturas militares compartidas" en Europa que puedan movilizarse para "hacer frente al peligro", aunque cree que "no hay voluntad política".
"No hay voluntad política. Si pudiésemos vender todos los ejércitos europeos y todo lo que tenemos lo hacemos líquido, juntar todo ese dinero y ponerlo en manos de alguien para que construya un ejército, tendría una dimensión financiera cuatro veces la del ejército ruso", ha explicado en la última sesión del curso que dirige en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, 'Quo Vadis Europa'.
Borrell ha reivindicado que la solución en defensa europea no son 27 ejércitos, porque cada país defenderá sus propios intereses nacionales y "nunca estarán de acuerdo".
Mueren dos personas en un ataque del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk
Al menos dos personas han muerto este viernes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk (centro-este), un día después de la muerte de 23 personas en bombardeos rusos contra la capital, Kiev.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las dos víctimas mortales, un hombre y una mujer, eran residentes en el distrito de Sinelnikivski, una de las zonas de la provincia alcanzadas durante las últimas horas.
Kallas, sobre Ucrania: “Es muy importante que nos preparemos para el día después”
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este viernes a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa europeos que es importante estar preparados para garantizar la seguridad de Ucrania “el día después”, una vez se haya alcanzado la paz.
“Nuestra contribución a las garantías de seguridad es la misión de entrenamiento, la misión militar y también el apoyo a la industria de defensa de Ucrania. Hoy estamos debatiendo cómo cambiar el mandato de todas esas misiones para estar preparados una vez que se haya alcanzado un acuerdo de paz”, dijo la alta representante desde la capital danesa.
Kallas además señaló que “también los países neutrales pueden participar” en estas garantías.
Robles pide unión para apoyar a Ucrania tras la "terrible matanza" en Kiev
La ministra de Defensa española, Margarita Robles, pidió este viernes en Copenhague "unión" en el seno de la Unión Europea (UE) y "apoyo" a Ucrania tras los últimos ataques rusos a Kiev, que calificó de "terrible matanza".
"Vamos a mostrar el apoyo y la solidaridad con Ucrania después de la terrible matanza de ayer en Kiev. Es uno de los puntos importantes de la reunión, el apoyo, y creemos que la posición de la Unión Europea debe ser absolutamente firme", dijo a EFE a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa en la capital danesa.
Robles instó a "pasar de las simples declaraciones de condena" y señaló que "vamos a estar todos muy unidos apoyando a Ucrania".
Von der Leyen arranca hoy una gira por los siete países UE colindantes con Rusia
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, iniciará este viernes un viaje por los siete Estados miembro que lindan con Rusia y Bielorrusia --Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía-- tras el ataque con drones perpetrado el jueves por el Ejército ruso, que ha causado daños materiales en las oficinas de la Delegación de la UE en Kiev (Ucrania).
"Mañana viajaré a los siete Estados miembro que están reforzando y protegiendo nuestras fronteras exteriores con Rusia y Bielorrusia", informó el jueves la propia líder del Ejecutivo comunitario en una declaración institucional a los medios sin posibilidad de preguntas.
La política alemana quiere trasladar así su solidaridad a los países colindantes con Rusia y "compartir con ellos los avances en la construcción de una industria europea de defensa sólida, especialmente a través del instrumento de defensa conjunta".
Aumentan a 23 los muertos en un "ataque masivo" del Ejército de Rusia sobre Kiev
El número de muertos a causa del "ataque masivo" ejecutado durante en las primeras horas de este jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a 23, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han indicado que las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona.
El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha anunciado este nuevo balance a través de Telegram, donde poco antes ha confirmado la cifra de cuatro menores muertos adelantada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre ellos un bebé de dos años.
Zelenski recuerda que el lunes se cumple el plazo de dos semanas dado a Putin: "Es momento de actuar"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recordado que el lunes vencerá el plazo de dos semanas que Estados Unidos teóricamente dio al mandatario ruso, Vladimir Putin, para aceptar una cumbre de paz a nivel de líderes, por lo que ha llamado a sus aliados a estar atentos y a tomar medidas: "Es momento de actuar". Así lo ha trasladado Zelenski en las últimas horas, tanto en un discurso a la nación como en una reunión con los principales líderes políticos de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Dinamarca, recordando el compromiso que hizo Putin el 18 de agosto cuando habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donalsd Trump.
