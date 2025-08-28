Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski propone Turquía, países del Golfo y Europa para mantener conversaciones con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha propuesto Turquía, así como países del Golfo y de Europa, como posible lugar para mantener las tan esperadas conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a medida que los últimos esfuerzos encaminados a poner fin a la invasión vuelven a estancarse.

"Estamos en contacto a diario con nuestros socios y aliados, con los que tenemos encuentros y conversaciones. Es importante ser lo más prácticos posibles. Todo lo referente a las fuerzas sobre el terreno y en el aire debe estar muy claro", ha aseverado Zelenski en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

Así, ha apuntado a que la seguridad de Ucrania "se basa en la fuerza, en su Ejército". "Esto implica que necesitamos más financiación y munición a largo plazo. Quiero dar las gracias a todos los socios por la ayuda prestada", ha subrayado.