Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Un ataque de las Fuerzas de Defensa israelíes contra una base militar siria deja al menos seis soldados muertos y otros tres heridos

Paquetes de ayuda, lanzados desde un avión, caen sobre Gaza. / EP

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

