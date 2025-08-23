Ocho personas mueren de inanición en Gaza en las últimas 24 horas

Pese a que Naciones Unidas haya declarado la situación de hambruna en la Franja de Gaza, nombrarla no la ha detenido. En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias gazatíes han denunciado las muertes de otras ocho personas por inanición. Dos de ellas eran niños. A su vez, los ataques israelíes continúan arrasando con decenas de vidas palestinas. Durante el mismo período, 61 personas han muerto, 16 de las cuales eran solicitantes de ayuda, y 308 han resultado heridas. Los reclamos globales ante la catástrofe humanitaria creada por Israel en el enclave palestino se repiten, sin que Tel Aviv reaccione.

“Es hora de que el Gobierno de Israel deje de negar la hambruna que ha creado en Gaza”, ha exigido Philippe Lazzarini, el comisionado general de UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, en su cuenta de ‘X’. “Todos aquellos que tienen influencia deben ejercerla con determinación y sentido del deber moral: cada hora cuenta”, ha insistido. Ese mismo mensaje ha querido transmitir el ministerio de Salud de Gaza, que, pese a la tardanza, ha “agradecido” la declaración de hambruna por parte del monitor global del hambre reconocido por Naciones Unidas.

Cientos podrían haberse salvado

Además, en un comunicado compartido en Telegram, el ministerio ha denunciado que “cientos” de personas que han muerto podrían haberse salvado, mientras que “las vidas de miles están en juego”. “La comunidad internacional se enfrenta a una verdadera prueba; el tiempo exige acciones, no solo declaraciones, a pesar de su importancia”, ha añadido. Al menos 281 personas, incluidos 114 niños, han muerto debido a la crisis de hambruna inducida por Israel en el enclave. Durante las últimas 24 horas, otros ocho palestinos han sucumbido a la inanición, entre los cuales había dos menores.

Desde esta madrugada, los ataques israelíes han continuado. Al menos 37 palestinos, incluidos cuatro niños, han muerto como resultado de esta violencia. Varios de ellos perecieron por el bombardeo de un dron israelí contra una tienda que albergaba personas desplazadas en Jan Yunis. Otros lo hicieron en el centro de Gaza cuando un ataque aéreo impactó en una casa del barrio Sabra. La Organización Mundial de la Salud estima que el 94% de los hospitales de Gaza han sido destruidos o dañados en el proceso de desmantelamiento del sistema sanitario gazatí por parte de Israel. Por ello, la mayoría de los heridos son tratados en hospitales de campaña. Estas tiendas son un salvavidas en medio del caos.

Israel "previene la hambruna"

Mientras el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, tacha de “mentira descarada” el informe de la ONU y defiende que la política de Israel es “prevenir la hambruna”, sus soldados continúan disparando contra los solicitantes de ayuda que buscan comida. Una investigación conjunta realizada por Forensic Architecture y la Fundación para la Paz Mundial ha descubierto al menos 64 incidentes de civiles palestinos siendo atacados por el ejército israelí mientras buscaban ayuda en Gaza. Unos 25 tuvieron lugar en los puntos de distribución de alimentos de la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), apoyada por Estados Unidos e Israel.

Los palestinos se vieron obligados a caminar un promedio de seis kilómetros para llegar a un puesto de racionamiento de la FHG. “Ante principios humanitarios bien establecidos que exigen que la ayuda humanitaria no se utilice indebidamente con fines militares o políticos, Israel está instrumentalizando la ayuda”, afirma el informe. La última cifra del ministerio de Salud de Gaza sitúa en 2.076 las víctimas mortales por fuego israelí desde que se estableció el sistema de distribución de alimentos de la FHG. Además, también han registrado más de 15.308 solicitantes de ayuda heridos en estos centros.

Al menos 62.622 personas han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023. Otros 157.673 han resultado heridos. Estos aumentan a cada segundo, mientras el Ejército israelí continúa bombardeando toda la Franja, sin vistas de un alto el fuego en el horizonte. Además, en la Cisjordania ocupada, al menos 1.031 personas, incluidos 210 niños, han sido asesinados en el mismo período en ataques de las tropas israelíes y los colonos ilegales. Otras 9.684 han resultado heridas y unas 18.500 han sido detenidas.