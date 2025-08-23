Cuba sufrirá apagones simultáneos en el 42% de la isla este sábado

La empresa estatal de electricidad Unión Eléctrica (UNE) prevé este sábado apagones durante toda la jornada que afectarán de forma simultánea el 42 % de Cuba durante el horario de la tarde-noche, cuando aumenta el consumo de energía.

La falta de combustible y las averías en algunas unidades de las centrales térmicas se mantienen como las principales causas de los frecuentes apagones en la isla, según el Gobierno cubano.

La tasa de afectación siempre supera las previsiones iniciales diarias de la UNE debido a la imposibilidad de cubrir la demanda estimada y refleja, además, la crítica situación energética agravada desde el último trimestre del año pasado.

Las interrupciones alcanzan las 20 horas diarias en amplias áreas del país, paralizando la vida social y económica. En La Habana, los apagones programados llegan actualmente a las 16 horas diarias desde hace meses.

A mediados de marzo pasado ocurrió el cuarto apagón nacional registrado en el país desde finales de 2024 como un reflejo del grave panorama eléctrico. En febrero de este año se confirmó la mayor tasa de déficit energético de los últimos dos años con el 57 % de la isla a oscuras.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario “pico” de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.260 megavatios (MW) y una demanda de 3.800 MW.

El déficit (la diferencia entre oferta y demanda) será de 1.540 MW y la afectación (lo que se desconecta realmente para evitar un apagón desordenado) llegará a los 1.610 MW.

Actualmente, siete de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en ocho centrales) están actualmente averiadas o en mantenimiento, según informó la UNE. Además, varios motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por falta de diésel o fueloil.

La crisis energética se debe a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959, según expertos independientes. El Gobierno cubano, en tanto, destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses.

El Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico nacional, acorde con las estimaciones de cálculos independientes.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. De acuerdo con esas cifras, el Producto Interior Bruto de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %.

Los cortes eléctricos también han impulsado el descontento social y han sido uno de los acicates directos de las protestas en los últimos años, entre las que destacan las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021.