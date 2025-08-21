Trump, patrullero en Washington DC

En el guion que ha escrito Donald Trump para Washington DC, una ficción que pinta la capital de Estados Unidos como una ciudad sin ley, el presidente se ha reservado para sí mismo un papel protagonista. Este jueves, diez días después de declarar una emergencia de seguridad pública y anunciar que ponía a la policía local bajo su mando y que desplegaba a la Guardia Nacional, Trump se dispone a patrullar las calles con los uniformados.

“Voy a salir esta noche con la policía y, por supuesto, con los militares”, ha anunciado el mandatario en una entrevista en el programa del conservador Todd Starnes, sin dar más detalles.

Descontento local

Ya la víspera los militares, que han estado llegando desde DC y varios estados, y que son ya casi 2.000 efectivos, recibieron la visita del vicepresidente, J.D. Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el asesor presidencial Stephen MIller, que en algunas de sus paradas toparon con abucheos de residentes locales.

Muchos de los ciudadanos de Washington han expresado de distintas maneras su descontento con un despliegue militar que consideran innecesario, incluyendo en un caso tirando un bocadillo a un agente federal. Por esa acción el ciudadano, que llamó “fascistas” a los agentes”, ha sido imputado con un cargo de asalto.

El despliegue militar se ha estado centrando en zonas de Washington donde hay mucho turismo pero no mucho crimen. Ha llenado las calles de vehículos militares y, según están relatando los medios locales, ha hecho que se reduzcan drásticamente salidas en las zonas de ocio nocturno mas populares y reservas en restaurantes, que han caído hasta un tercio.

“Innecesario”

Justo este jueves, antes del anuncio de Trump, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, reiteraba en una rueda de prensa que los pasos dados por Trump habían sido innecesarios. “Nuestro departamento de policía lleva dos años reduciendo de forma marcada y consistente el crimen”, decía Bowser, que ha defendido la efectividad del cuerpo policial local.

Bowser ha apuntado también a una orden que dio la fiscal general de Trump, Pam Bondi, que instaba a la policía metropolitana a cooperar con agentes federales que están “casi exclusivamente centrados” en hacer detenciones de inmigrantes y en reducir la presencia en las calles de personas sin hogar. "Saquen sus propias conclusiones", ha dicho la primera edil.

“Un dictador”

El presidente, mientras, insiste en que sus acciones eran necesarias, basándose en su relato habitual distópico y exagerado con el que pinta las ciudades gobernadas por demócratas como horrores de inseguridad y crimen. “He solucionado el crimen de DC en cuatro días y todo lo que hacen es decir ‘es un dictador’”, se quejaba este jueves en las declaraciones a Starnes.

Trump asegura, sin dar pruebas, que las estadísticas de la policía local que mostraban cómo han conseguido reducir el crimen desde la pandemia son “falsas” y su Departamento de Justicia ha abierto una investigación para ver si esas estadísticas han sido manipuladas. Bondi, la fiscal general, ha escrito en redes sociales que desde que ellos han tomado el control se han producido 630 arrestos y se han incautado 86 armas ilegales y fuentes oficiales hablan de que la media de arrestos en la ciudad ha subido cerca de un 20%.

Además de efectivos de la Guardia Nacional de DC a Washington han llegado reservistas desde Carolina del Sur, Ohio, Virginia Occidental, Luisiana, Misisipí y Tennessee.