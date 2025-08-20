Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Trump dice que sin el ataque de EE.UU. Irán habría tenido armas nucleares en "cuatro semanas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que si su país no hubiera bombardeado instalaciones del programa nuclear iraní el pasado 21 de junio, Teherán hubiera tenido armas nucleares en cuatro semanas y que los ayatolás "las habrían usado".

"Por cierto, creo que habrían tenido armas nucleares en un período de cuatro semanas", dijo Trump en el cierre de una entrevista en el programa radial del analista conservador Mark Levit, transmitido en su propia página digital.

El comentario del mandatario estadounidense es en referencia a la "Operación Martillo de Medianoche" ejecutada por la Fuerza Aérea norteamericana sobre tres instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, como respuesta a los ataques de Irán contra Israel, que bombardeó en primera instancia estos mismos sitios y asesinó a figuras de peso de la Guardia Republicana.