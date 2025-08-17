Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza

Varios grupos de manifestantes israelíes han bloqueado este domingo algunas de las principales autopistas de Israel para exigir un acuerdo que permita liberar a los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza. Los manifestantes han bloqueado la autopista 1, que conecta Jerusalén y Tel Aviv, con neumáticos ardiendo colocados en ambas direcciones. Los bloqueos afectaron también a las autopistas 4 y 6.

Las protestas marcan el inicio de un día de huelga nacional convocada por el principal grupo de familiares de rehenes, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. La convocatoria ha sido secundada por algunos sindicatos y por varios cientos de negocios, aunque todavía no está claro el seguimiento que tendrá en todo el país.

Esta mañana, en una rueda de prensa para dar comienzo a la huelga, algunos familiares de secuestrados y de asesinados en los ataques de Hamás del 7 de octubre han pedido al Gobierno israelí un acuerdo completo. Reclaman que ese pacto sirva para liberar a todos los rehenes en el enclave y ponga fin a la guerra en Gaza.

"Sin estas condiciones, sabemos que el otro lado no va a aceptar", dijo Naomi Abir, la madre de un joven con doble nacionalidad estadounidense e israelí que fue asesinado en el festival de música Nova, en declaraciones recogidas por la prensa local.