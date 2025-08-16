Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington tras la cumbre de Alaska con Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para reunirse el lunes en Washington y abordar todos los "detalles" relativos a la guerra en el país del este de Europa. El anuncio del encuentro llega horas despurés de la cumbre celebrada este viernes en Alaska, en la que Trump recibió al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero. En aquella ocasión, Trump y Zelenski mantuvieron una tensa discusión en pleno Despacho Oval. En esta ocasión, la nueva reunión entre ambos mandatarios llega con la sombra de la ruptura del aislamiento diplomático de Putin.

Trump y Zelenski han hablado por teléfono este sábado tras la reunión de Alaska, "una larga y sustancial convesación", en palabras del mandatario ucraniano. Zelenski ha explicado en redes sociales que primero mantuvieron una conversación privada, de una hora de duración, a la que luego se sumaron otros líderes europeos.

Trump asegura que un acuerdo de paz en Ucrania "ahora depende" de Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido este sábado que llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania "ahora depende" del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, tras el "productivo" cara a cara entre el inquilino de la Casa Blanca y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska. "Realmente ahora depende del presidente Zelenski para lograrlo [un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia] y también diría que las naciones europeas deben involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelenski", ha declarado el mandatario estadounidense en una entrevista en la cadena de televisión Fox News después de la finalización de la cumbre bilateral.

Trump ha preferido no hacer públicos los desacuerdos entre ambas partes durante la reunión, aunque ha afirmado que pronto se sabrán. Igualmente, ha confirmado que son "uno o dos asuntos significativos" en los que difieren, pero que cree que se pueden resolver. En este sentido, ha dejado la responsabilidad de futuros avances en manos del presidente ucraniano. "Todavía no está resuelto en absoluto, y Ucrania tiene que estar de acuerdo, es decir, el presidente Zelenski tiene que estar de acuerdo, pero es una guerra terrible en la que se está perdiendo mucho, y los dos están perdiendo mucho", ha indicado Trump.

Al respecto de una futura cumbre trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania con la presencia de sus líderes, el presidente norteamericano ha mantenido que quieren que él esté allí. "Creo que ni siquiera se me preguntó, no es que quiera estar allí, pero quiero asegurarme de que se logre", ha aseverado.

Trump y Putin han asegurado este viernes haber llegado a avances en varios asuntos, sin que hayan transcendido. No obstante, no han alcanzado ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, y se han emplazado a una segunda reunión sin fecha fijada, en una rueda de prensa conjunta sin preguntas de los periodistas tras finalizar su encuentro en la ciudad estadounidense de Anchorage (Alaska).

Cambio de semblante

El contraste entre las caras sonrientes y los gestos cercanos a la llegada de Trump y Putin a la sede de la cumbre y la seriedad de la declaración final conjunta ha elevado las especulaciones sobre qué pasó durante las más de tres horas de negociaciones sin anuncio de acuerdos en Alaska. El presidente de EUU recibió a su homólogo ruso con el semblante relajado y sonriente y hasta invitó al líder del Kremlin a recorrer una parte del trayecto en su limusina presidencial.

Esos gestos contrastaron, tras más de tres horas de negociaciones, con las caras serias y las prisas de la comparecencia ante la prensa de ambos líderes. Las declaraciones fueron breves, vagas en los detalles de las conclusiones y no dieron paso a las preguntas de los reporteros.

El nerviosismo era palpable entre algunos miembros de la delegación estadounidense, como el enviado especial de Trump Steve Witkoff, quien ingresó ansioso al salón en el que esperaba la prensa antes de la llegada de Trump y Putin, para luego abandonarlo apresurado tras el cortinaje. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, o el director de comunicaciones, Steve Cheung, también se mostraron inquietos momentos antes de que Trump y Putin resolvieran en doce minutos una aparición conjunta que tenía a los principales medios de Estados Unidos y Rusia ansiosos por conocer más detalles de los acuerdos.

Trump se limitó a decir que la conversación fue "extremadamente productiva" y que ambos líderes quieren avanzar hacia la paz en Ucrania. El resto de la delegación de alto nivel invitada a esta base militar de Elmendorf-Richardson en Anchorage (Alaska), que incluía a los responsables de finanzas y cooperación económica de ambos países, se limitó a salir sin dar detalles de sus intercambios en esta cumbre.

Sean Hannity, el presentador del canal conservador Fox News, fue quien tuvo la mejor oportunidad de analizar lo ocurrido tras bambalinas, ya que acordó previamente una entrevista con Trump nada más terminada la reunión con Putin. Trump se resistió a dar detalles a un periodista con el que tiene mucha cercanía. "La reunión fue muy bien y puede que tengamos un buen resultado, pero es que no quiero hablar de esto. Estuve de acuerdo en hacer tu entrevista, pero eso fue hace dos días. No la debería estar haciendo, pero está bien", repuso el mandatario de EEUU.