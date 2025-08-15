Turquía ha perdido a 15 personas este verano en el combate contra las llamas

Las temperaturas extremas persisten en Europa, con jornadas sofocantes y noches tropicales que han llevado a las autoridades de distintos países a activar múltiples alertas; además, la ola de incendios forestales continúa afectando a Grecia, Turquía, Portugal y la península de los Balcanes.

Los equipos antiincendios intentaban controlar ayer dos nuevos frentes declarados en el sur de Turquía, en medio de fuertes vientos y temperaturas de hasta 38 grados. Desde julio, cientos de fuegos han provocado en Turquía la muerte de 15 personas que luchaban contra las llamas.

Más de 2.800 efectivos, 900 vehículos y 20 medios aéreos luchaban ayer contra 32 incendios rurales en Portugal, en un día con aviso de altas temperaturas en más de la mitad del país.

El fuego más preocupante es el de Arganil, en Coímbra, activo desde el miércoles, donde trabajan 919 efectivos, casi 300 medios terrestres y siete aéreos.

Macedonia del Norte ya ha perdido unas 50.000 hectáreas de bosque este verano a causa de los incendios, mientras que en Albania se han quemado otras 49.000, según datos publicados por las autoridades de ambos países.

En las últimas 24 horas, el Centro Nacional de Gestión de Crisis normacedonio, declaraba 18 nuevos focos.

En Albania, la situación ha mejorado debido a temperaturas más templadas y vientos suaves, tras tres días de intensa lucha contra el fuego que dejó dos muertos en el condado central de Elbasan, la zona más afectada con diez localidades dañadas. Los residentes han comenzado a regresar a sus hogares y se han reabiertos las carreteras.

La situación también va a mejor en los seis grandes frentes de incendios en Grecia, que han quemado más de 10.000 hectáreas en dos días.