África

Mali anuncia que frustró un golpe de Estado y detuvo a oficiales de alto rango

Entre los detenidos se encuentra un ciudadano francés, así como los generales Abass Dembélé y Néma Sagara y los tenientes coroneles Baba Dembélé, Saybou Keita, Tiekoro Diarra y Soungalo Diog

Bandera de Malí

Bandera de Malí / Europa Press

EFE

Bamako

El Gobierno de Mali anunció que el pasado viernes frustró un intento de golpe de Estado contra la actual junta militar, en el poder desde 2020, y detuvo a los implicados, entre ellos un ciudadano francés y varios oficiales de alto rango.

En un comunicado difundido este jueves, el Ejecutivo informó que las investigaciones llevaron al arresto de un ciudadano francés, que "está siendo interrogado por las autoridades competentes", así como de los generales Abass Dembélé y Néma Sagara.

Según informó hoy la televisión estatal ORTM1, entre los detenidos se encuentran también los tenientes coroneles Baba Dembélé, Saybou Keita, Tiekoro Diarra y Soungalo Diogo, dentro de un total de once presuntos implicados.

En una comparecencia en esa cadena pública, el ministro maliense de Seguridad y Protección Civil, general Daoud Aly Mohammedine, reveló que el ciudadano francés arrestado en este caso se llama Yann Vezilier, y lo acusó de trabajar para los servicios secretos galos.

El Gobierno subrayó que las detenciones se realizaron al respetar "estrictamente" los procedimientos legales, y reafirmó su compromiso de "proteger las instituciones, defender la soberanía nacional y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".

Así mismo, la junta militar hizo un llamado al pueblo maliense a permanecer "unido y vigilante" y a confiar en la capacidad de las fuerzas de seguridad para preservar la paz y la unidad del país.

Mali, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y, desde entonces, se ha distanciado de su antigua potencia colonial, Francia, en busca de nuevos aliados como Rusia y en medio de una creciente violencia yihadista.

