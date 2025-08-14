Guerra en el este de Europa

Zelenski prosigue su ofensiva diplomática y hoy se reúne con Starmer en Londres antes de la cumbre de Alaska entre Trump y Putin

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe a Volodí­mir Zelenski, el pasado marzo en Downing Street.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe a Volodí­mir Zelenski, el pasado marzo en Downing Street. / NEIL HALL / EFE

EFE

Londres

El primer ministro británico, Keir Stammer, recibe este jueves en Londres al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de la esperada reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, en Alaska para abordar la guerra en Ucrania.

Starmer espera recibir a Zelenski en su residencia oficial del 10 de Downing Street sobre las 9.30 hora local (10.30 horas en España), según adelantan este jueves los medios británicos.

Los países europeos están pendientes del resultado de las conversaciones entre Trump y Putin mañana para conseguir poner fin a la guerra que empezó en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Durante una reunión virtual ayer con el presidente estadounidense y sus aliados europeos, Starmer elogió a Trump por su labor para presentar una posibilidad "viable" de poner al conflicto armado en Ucrania.

Una "oportunidad"

"Esta reunión del viernes, a la que asistirá el presidente Trump, es de suma importancia. Como le he dicho personalmente al presidente Trump durante los más de tres años que lleva este conflicto, no hemos tenido ni la más remota posibilidad de una solución realmente viable, una forma viable de alcanzar un alto el fuego", dijo ayer Starmer.

"Y ahora tenemos esa oportunidad, gracias al trabajo que ha realizado el presidente", agregó Starmer en la reunión virtual con mandatarios de Estados Unidos, Ucrania, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia, la OTAN y la Unión Europea (UE).

El Reino Unido trabaja en un eventual paquete de medidas contra Moscú si no hay posibilidades de poner fin a la guerra, afirmó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
  2. Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
  3. Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
  4. Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
  5. Cara y cruz de la playa de As Pipas
  6. Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
  7. Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
  8. «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña

El Ibex 35 abre por encima de los 15.000 puntos y marca nuevos máximos desde 2007

El Ibex 35 abre por encima de los 15.000 puntos y marca nuevos máximos desde 2007

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Zelenski prosigue su ofensiva diplomática y hoy se reúne con Starmer en Londres antes de la cumbre de Alaska

Zelenski prosigue su ofensiva diplomática y hoy se reúne con Starmer en Londres antes de la cumbre de Alaska

Muere una mujer en el incendio de una casa en ruinas en Sevilla

Muere una mujer en el incendio de una casa en ruinas en Sevilla

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto
Tracking Pixel Contents