¿Puede la comunista Jeannette Jara llegar a la presidencia de Chile?

"¿Puede Jeannette Jara llegar a la presidencia? ". La pregunta que se ha formulado Sergio Muñoz Riveros en el portal 'ExAnte' se la hace también por estos días parte de Chile y es acompañada de otro interrogante inmediato: "¿Es posible que una comunista habite el Palacio de La Moneda?". La exministra de Trabajo del presidente Gabriel Boric, promotora de la ley que garantizó las 40 horas de trabajo semanal, el salario mínimo y la reforma de las pensiones, es la cabeza de una coalición de izquierda inclinada hacia el centro en los comicios del 16 de noviembre. Derrotó de manera contundente a Carolina Tohá en las primarias de julio y por el momento es la preferida de las encuestas. Falta una semana para que todos los competidores inscriban sus candidaturas ante Servicio Electoral (Servel). Hasta el momento, las consultoras Black & White, Criteria y la encuesta Cadem le otorgan a Jara una ventaja que oscila entre los seis y tres puntos respecto del ultraderechista José Antonio Kast. Solo el sondeo de Panel Ciudadano-UDD lo ubica como ganador a una distancia de dos puntos de la abanderada oficialista.

Lo que muestran todas las encuestas es que la pelea de cara a noviembre será entre Jara y Kast. Evelyn Matthei, hija de un general que integró la Junta Militar del dictador Augusto Pinochet, y Johannes Kaiser, el émulo chileno de Javier Milei, ocupan lejos el tercer y cuarto lugar. Sus votos podrían beneficiar al rival de Jara en una segunda vuelta en enero. Y eso es lo que ha llevado a un conocido analista, Pepe Auth, a preguntarse también si Jara podrá contrariar la alternancia presidencial que se viene dando en Chile desde 2010. A partir del primer Gobierno de Sebastián Piñera, ningún partido pudo darle continuidad a sus proyectos en un segundo período. Auth cree que Jara, de 51 años, un origen humilde y cierta afinidad con la figura de Michelle Bachelet, representa el mejor rostro de un Gobierno en parte devaluado como el de Boric, cuenta con el apoyo del socialismo, la socialdemocracia en sus diversas expresiones y el actual liderazgo de la Democracia Cristiana. Tiene a su vez "mayor libertad para moverse hacia el centro" y carece de las "pretensiones refundacionales" que tuvo el joven mandatario en 2021.

Para Muñoz Riveros, el capital de Jara en las elecciones es el mismo que ha tenido Boric años atrás y no le alcanzará para el ballotage. "La aspiración oficialista de reproducir la confrontación de la segunda vuelta de diciembre de 2021, cuando Boric se benefició de los mayores recelos que entonces despertaba Kast, tiene poco sustento. El cuadro de hoy es muy distinto. La mayoría desea un cambio de rumbo". Muñóz Riveros lanzó una conjetura audaz. Las fuerzas de centroizquierda que decidieron acompañar a la candidata comunista no creen en su victoria. "Si Jara tuviera reales posibilidades de ganar la Presidencia, habrían abundado las figuras de la antigua centroizquierda dispuestas a sumarse a su comando de campaña. Tradicionalmente, allí empiezan a destacarse los futuros ministros".

Los candidatos han tenido días atrás el primer debate. De acuerdo con la consultora B&W, Kast tuvo un mejor desempeño frente a la exministra, en especial cuando agitó el fantasma de las nacionalizaciones del cobre, el principal producto exportador chileno, y se encontró con respuestas dubitativas de su contrincante.

Cuba y Venezuela

Las aspiraciones de Jara suelen chocar con los lugares comunes de la discusión política. La prensa no deja de reclamarle su opinión sobre Cuba y Venezuela. "No tengo ninguna adhesión al Gobierno de (Nicolás) Maduro". También quieren saber sobre sus discrepancias abiertas con otro dirigente comunista de peso, Daniel Jadue, quien suele defender a capa y espada a la isla y los bolivarianos. "¿Usted me ve igual que él? ", suele contestar. Y aclara: la dirigencia tradicional, de un fuerte predominio masculino, no le impondrá nada.

En un pasado lejano, el PC tuvo un candidato presidencial histórico: el poeta Pablo Neruda quien, en 1970 renunció a sus aspiraciones cuando el partido se sumó activamente a la Unidad Popular de Salvador Allende. Los comunistas tuvieron un fuerte protagonismo en ese Gobierno derrocado violentamente en setiembre de 1973. Durante la dictadura ejercieron distintas formas de resistencia al régimen, incluso la armada. Esa intransigencia la separó en 1988 de las fuerzas que decidieron derrotar a Pinochet en las urnas. La Concertación Democrática surgida de aquel plebiscito gobernó ininterrumpidamente entre 1990 y 2010, sin la participación del PC, que recién se sumó a la segunda presidencia de Bachelet como uno de los partidos de la alianza. Su trayectoria y su propio programa político la ha separado de una de las fuerzas predominantes en Chile durante décadas: el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Disidencias

El actual timonel demócrata cristiano, Francisco Huenchumilla, tomó semanas atrás la decisión de respaldar a Jara porque "el comunismo se volvió capitalista como una de las principales potencias del mundo (China)". Le ha complacido además escuchar el llamado de Jara a la diversidad. "Nos une un tronco común de centroizquierda", ha repetido ella, pero esa voluntad no ha vencido resistencias y prejuicios de figuras como el expresidente Eduardo Frei, quien cuestionó la decisión de su partido, el PDC, de acompañar a la exministra de Boric. "Este es un camino que no comparto y que no voy a seguir", dijo. "Cuando fue candidato presidencial en una de sus últimas campañas, no tuvo ningún problema en que el Partido Comunista le entregara su apoyo", le respondió la diputada de esa formación política, Karol Cariola.

Huenchumilla lamentó el paso dado por un nombre político de peso en ese partido. "Jara está con una coalición de partidos con los cuales nosotros hemos trabajado por más de 30 años, nos conocemos, sabemos lo que pensamos y, en consecuencia, estamos en condiciones de volver a trabajar juntos en base a un programa y también naturalmente en una coalición con un pacto parlamentario para enfrentar las próximas elecciones". Sobre la actitud de Frei otro dirigente importante como Ignacio Walker remató: tienen derecho a expresar sus puntos de vista, pero "será la gente la que juzgue". No faltan los analistas que predicen un deslizamiento del voto demócratacristiano hacia Matthei, al menos en el primer turno. Lo que harán en enero si deben optar por Jara o Kast es por ahora un misterio.